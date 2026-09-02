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На главную ТИ-Спорт 2 сентября 2026 21:02

Урозов рассказал, почему случилась ошибка в пропущенном голе

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Урозов рассказал, почему случилась ошибка в пропущенном голе
Фото: rubin-kazan.ru

Защитник «Рубина» Жахонгир Урозов рассказал, почему случилась срезка в пропущенном мяче от «Оренбурга» в матче Кубка России (1:1 в основное время, 2:4 по пенальти):

«Мы ждали, что будет сложный матч. Календарь сложный и ещё поле искусственное – вдвойне сложнее играть. В первом тайме ещё были силы, но во втором подсели. Пропущенный гол – я выбивал мяч в аут, но он как-то ни туда пошел что ли, – сказал Урозов.

Добавим, следующий матч «Рубин» проведет дома против «Ахмата» 7 сентября.

#футбольный клуб рубин
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