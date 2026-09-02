Движение дополнительного поезда №273/274 Казань – Москва продлили до конца года

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Дополнительный поезд №273/274 сообщением Казань – Москва продолжит курсировать по отдельным датам до декабря. Ранее он был назначен до 11–12 сентября, сообщает пресс-служба Казанского региона ГЖД.

Из Казани состав отправится 17 и 27 сентября, 1, 11, 15, 25 и 29 октября, 8, 12, 22 и 26 ноября, а также 6, 10 и 20 декабря в 16.30. В Москву он прибудет на следующие сутки в 5.30.

Из столицы России поезд отправится 18 и 28 сентября, 2, 12, 16, 26 и 30 октября, 9, 13, 23 и 27 ноября, а также 7, 11 и 21 декабря в 16.15. В Казани он будет на следующие сутки в 5.05.

«В пути следования предусмотрены остановки на станциях Канаш, Сергач, Арзамас-2, Муром-1 и других», - говорится в сообщении.

В состав поезда входят плацкартные и купейные вагоны. В штабном вагоне есть место для маломобильного пассажира и его сопровождающего. В ряде вагонов предусмотрена перевозка животных.