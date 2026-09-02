Россия и Афганистан укрепляют спортивные связи: итоги встречи Дегтярева и Васика

Игроки в коз-бору (бузкаши) в Афганистане

Фото: US gov

В столице Кыргызстана Бишкеке в рамках VI Всемирных игр кочевников состоялась встреча министра спорта России Михаила Дегтярева с генеральным директором Управления физического воспитания и спорта Афганистана Ахмадуллой Васиком. В ходе встречи стороны обсудил перспективы взаимодействия в области спорта, сообщает афганский новостной интернет-портал Alemarah.

Диалог был направлен не только на координацию работы спортивных ведомств, но и на создание реальных условий для выхода спортсменов Афганистана на более широкий международный уровень.

Ахмадулла Васик приехал по приглашению местных спортивных властей на открытие Всемирных игр кочевников. Но этом турнире афганские спортсмены выступают в дисциплинах, которые составляют часть национальной культуры Афганистана. Это конное поло кок‑бору, народная борьба курэш и силовая гимнастика зурхана.

VI Всемирные игры кочевников начались 31 августа, а завершатся 7 сентября. Открытие состоялось на стадионе «Бишкек Арена», а главная программа состязаний проходит на озере Иссык‑Куль.

VII Всемирные игры кочевников пройдут в Казани в 2028 году. О готовности столицы Татарстана принять международные соревнования заявил Президент России Владимир Путин, а проведение следующих Игр в республике официально подтвердил Президент Кыргызстана Садыр Жапаров.