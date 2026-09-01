В Штабе общественной поддержки «ЕР» в Татарстане отметили День знаний

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Единая Россия» организовала квест «День знаний в Штабе» для детей активистов и сторонников партии в Штабе общественной поддержки «ЕР» в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения партии.

В трехчасовую программу мероприятия вошли викторина ко Дню знаний, игра «Большая перемена», творческий мастер-класс «Древо знаний», кибертурнир на игровых приставках, финальные ребусы. Завершилось собрание мастер-классом по приготовлению молочного коктейля.

«Это квест, в ходе прохождения которого дети узнали много нового о самом празднике: как он назывался раньше, что отмечали в этот день несколько веков назад, как проводят День знаний их сверстники в других странах, школьную терминологию. Дети очень любят вкусные мастер-классы, поэтому именно кулинарными занятиями мы, как правило, завершаем все наши детские мероприятия», – прокомментировала замысел праздника заместитель руководителя Штаба общественной поддержки «ЕР» в РТ Нина Котенева, добавив, что здесь придают большое значение профориентационным мероприятиям.

Представители молодежи участвуют в интерактивных квестах и командных играх. Дети пробуют свои силы в прикладном творчестве и искусстве. Помимо прочего, сотрудники штаба организуют социальные и благотворительные акции: выезды волонтеров в детские социальные учреждения, а также помощь семьям с детьми.

Сопредседатель Татарстанского регионального совета сторонников партии «Единая Россия» Ксения Дромняк привела на праздник сына – второклассника Мирослава. «У нас с сыном стало доброй традицией принимать участие в мероприятиях Штаба общественной поддержки. Второй год подряд в День знаний – мы здесь, где встречаются дети сотрудников, общественных активистов и все вместе проводят время. <...> Воспитание детей – это важная стратегия любого государства. В Российской Федерации и Республике Татарстан к воспитанию и досугу детей относятся очень серьезно и с большим трепетом», – заметила она.

На праздник, причем уже не в первый раз, пришел ученик 6-го класса политехнического лицея №182 Казани Павел Просвирнин. «Сегодня с утра мы пообщались с одноклассниками в школе, а потом я специально приехал сюда, чтобы поучаствовать в квесте. Мне нравятся мероприятия, которые здесь проходят, я всегда испытываю положительные эмоции. Здесь я соревнуюсь с другими ребятами, люблю играть в кибертурниры, нравятся вкусные мастер-классы, потому что помимо спорта одно из моих увлечений – готовка», – рассказал он.

Пришла на мероприятие и 13-летняя Анастасия Курбатова – ученица 7-го класса средней школы №89 с углубленным изучением отдельных предметов Ново-Савиновского района города Казани. «1 сентября мы встретили очень позитивно, пообщались со всеми, посмеялись, пошутили, повспоминали разные школьные истории. В Штаб общественной поддержки прихожу часто, так как мне очень нравятся всякие интерактивы, выставки. Прихожу сюда ради положительных эмоций», – объяснила она.

Анастасия в начале лета стала участницей выставки, приуроченной к Международному дню защиты детей. Проект «Послание себе взрослому» был организован штабом при поддержке Российского общества «Знание» и Союза фотографов РТ.

Татарстанское региональное отделение «Единой России» развивает сферу образования через реализацию федеральных и региональных партийных проектов. «Депутаты всех уровней в течение лета проходили по школам, инспектировали в рамках народной программы партии ход работ по капитальному ремонту школ, пищеблоков. <...> Мы также проверили все прилегающие территории возле образовательных учреждений на меры безопасности», – сообщила депутат Казанской городской Думы, исполнительный секретарь Казанского местного отделения «ЕР» Танзиля Ракова.

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».