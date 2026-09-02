Водителей без ОСАГО будут штрафовать не чаще одного раза в сутки

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С 1 сентября в России действует новый порядок привлечения к ответственности водителей, управляющих автомобилем без полиса ОСАГО. Между повторными фиксациями одного нарушения должно пройти не менее 24 часов.

Таким образом, если автомобилиста без страховки оштрафовали утром, повторно привлечь его к ответственности в тот же день за аналогичное нарушение не смогут. Однако на следующий день такая возможность появляется вновь.

Размер штрафов при этом не изменился. За первое нарушение предусмотрено взыскание в 800 рублей. Повторное нарушение в течение года после первого может обернуться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Новый порядок также рассматривается как подготовительный этап к автоматической проверке наличия ОСАГО с помощью дорожных камер.