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Общество 2 сентября 2026 13:38

Водителей без ОСАГО будут штрафовать не чаще одного раза в сутки

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Водителей без ОСАГО будут штрафовать не чаще одного раза в сутки
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

С 1 сентября в России действует новый порядок привлечения к ответственности водителей, управляющих автомобилем без полиса ОСАГО. Между повторными фиксациями одного нарушения должно пройти не менее 24 часов.

Таким образом, если автомобилиста без страховки оштрафовали утром, повторно привлечь его к ответственности в тот же день за аналогичное нарушение не смогут. Однако на следующий день такая возможность появляется вновь.

Размер штрафов при этом не изменился. За первое нарушение предусмотрено взыскание в 800 рублей. Повторное нарушение в течение года после первого может обернуться штрафом от 3 тыс. до 5 тыс. рублей.

Новый порядок также рассматривается как подготовительный этап к автоматической проверке наличия ОСАГО с помощью дорожных камер.

#штрафы #осаго #ДПС #водители
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