Психолог рассказала, кто чаще всего становится жертвой травли в классе

Педагог, психолог высшей квалификации, профессиональный медиатор Ирина Манина в беседе с «Радио 1» рассказала, что мишенью для травли может стать каждый, кто чем-то выделяется из коллектива.

«Подвергнуться травле может любой человек: более умный в классе ребенок или тот, у кого есть физические дефекты. И дети, по сути своей, в подростковом возрасте не умеют еще владеть собой, поэтому возникает групповая травля. У группы есть лидер, которому другие противостоять не могут из-за каких-то страхов, желания понравиться-подружиться и так далее. В основном это происходит среди мальчиков – им хочется, чтобы их заметили, показать свою значимость», – отметила эксперт.

По словам Маниной, учителям в школах полезно уметь вести диалог, слушать учеников на переменах и уделять внимание тем, у кого есть проблемы с коллективом. Более того, сейчас классных руководителей обучают методикам по созданию среди детей доброжелательной и спокойной обстановки.

«Ребята-жертвы часто боятся обратиться к родителям, но терпеть такое издевательство ни в коем случае нельзя: можно при первой попытке поставить человека на место, можно отшутиться, перевести негатив в позитив – есть специальные способы. Надо искать у ребенка слабые места и закалять его», – советует психолог.