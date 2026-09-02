Андалузский ансамбль и Покрас Лампас на фестивале исламской культуры «ДәртФест»

В этом году «ДәртФест», бывший фестивалем современной татарской культуры, пройдет в формате фестиваля исламской культуры 6 сентября в рамках года «Казань – столица исламского мира».

На музыкальной сцене во дворе Присутственных мест Казанского кремля прозвучат татарские баиты и мунаджаты, а также старинная академическая музыка арабских стран.

В числе приглашенных музыкантов: ресторатор Султан Сафин, певец Динар Шаймарданов, дуэт Марселя Вагизова и Марата Галимова. Особую программу совместно с этномузыкальным проектом «Дөнья» подготовила певица Саида Мухаметзянова.

Специальный гость фестиваля – Московский андалузский ансамбль. Собранный из музыкантов Алжира, Сирии и России, ансамбль реконструирует средневековую музыку арабских стран с помощью древних народных инструментов.

Специально для фестиваля уникальную работу «РАССВЕТ – ЗАКАТ – РАССВЕТ: Культура / Природа» представит один из ведущих каллиграфов России Покрас Лампас. Работа представляет из себя портал, состоящий из цикличных смен рассвета и заката, цифровых каллиграфических скульптур, созданных в VR и видеодокументации процесса письма текста: «Кояш баю – Таң ату – Закат – Рассвет».

Кроме того, на «ДәртФест» пройдет специальный показ пластического спектакля «Дөр» объединения «Әлиф» и театральной площадки MOÑ от хореографов Марселя и Марии Нуриевых и мультинструменталистов Сугдэра Лудупа, Эрика Марковского и Меласа Спиридона. В 2023 году перформанс «Дөр» был отмечен в пяти номинациях национальной премии «Золотая маска».

По традиции на фестивале будет работать этно-маркет с участием около 30 производителей из Татарстана, которые представят одежду и аксессуары в стиле «скромной моды», халяльную косметику, украшения ручной работы с этническим компонентом, предметы интерьера, сувениры и книги.

Также для всех желающих будут организованы мастер-классы по витражной росписи, кожевенному делу, каллиграфии. Гости смогут сами сделать брелок в ковровой технике, травяной мешочек для чая, научиться завязывать платок и печь эчпочмак.

На детской площадке выступят юные коллективы: студия кураистов «Әллүки», студии ансамбля танца «Казань» и «Мәрҗән», а артисты Детской филармонии исполнят нашиды и мунаджаты. Детей будут развлекать шоу мыльных пузырей и крио-шоу.

На лектории вопросы воспитания детей обсудят имам-хатыб мечети «Гаилә» Рустам Хайруллин, психолог Гульназ Ахметзянова, директор благотворительного фонда Лейсан Ганиева и педагог-логопед Динара Файрушина. Тему сохранения института традиционной семьи обсудят соучредитель детского международного издательства UMMALAND Резеда Акчурина и писатель Хайдар Булгари.

Вход на фестиваль свободный, начало в 13:00.