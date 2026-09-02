9 представителей РТ примут участие в съезде родительских комитетов в Москве

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

Девять представителей Татарстана станут участниками II Всероссийского съезда родительских комитетов, который пройдет 7–8 сентября в Национальном центре «Россия» в Москве. Всего мероприятие объединит 600 делегатов из 89 регионов России, а также представителей Абхазии и Южной Осетии, сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».

Татарстан на съезде представят Наталия Никитина из Уруссинской гимназии, Мария Никифорова из детского сада №5 «Бэлэкэч» села Пестрецы и Анастасия Рузавина из школы №3 с углубленным изучением отдельных предметов Бугульмы. В состав делегации также вошли представители республиканского родительского комитета Татьяна Певгова, Елена Кружкова, Кристина Кучаева, Альбина Мустакимова, Олеся Нестерова и Наталья Фролова.

Участниками съезда станут представители родительских комитетов школ, детских садов и организаций среднего профессионального образования, а также председатели и члены региональных и муниципальных комитетов и специалисты, взаимодействующие с родительским сообществом.

Главной темой встречи станет развитие родительского движения и взаимодействие семей с образовательными организациями и государством. Делегаты обсудят единые подходы к работе родительских комитетов, повышение компетенций активистов и участие родителей в вопросах образования и воспитания детей.

«Для нас важно, чтобы у активных родителей были не только возможности предлагать свои идеи, но и площадки, где можно обмениваться опытом, учиться друг у друга и обсуждать дальнейшее развитие родительского сообщества. Мы видим, что запрос на живые встречи и прямой разговор действительно есть, и он идет из самих регионов. Совсем недавно мы подвели итоги третьего сезона Конкурса инициатив родительских сообществ и вновь увидели множество сильных проектов со всей страны – за каждым из них стоит желание сделать образовательную и воспитательную среду лучше для детей», – отметил генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

По его словам, съезд позволит активным родителям из разных регионов лично обсудить реализованные инициативы и сформировать предложения по дальнейшей работе.

Фото: пресс-служба Российского общества «Знание»

В рамках мероприятия запланированы тематические встречи, мастер-классы, просветительские гостиные, проектные сессии и мастерские лучших практик. Одной из центральных площадок станет заседание Всероссийского родительского комитета. Его участники подведут итоги работы первого состава за два года и обсудят принципы формирования нового.

Кроме того, пройдет Всероссийское родительское собрание, посвященное новому учебному году. Родители смогут обсудить вопросы воспитания, профилактики, профориентации, социализации и цифровой безопасности детей. Вопросы для обсуждения принимаются в том числе через чат-бот «Родительский вопрос Министру» в мессенджере «Макс».

Татарстан по итогам третьего сезона Конкурса инициатив родительских сообществ Российского общества «Знание» занял второе место в стране по числу проектов-победителей. Грантовую поддержку на общую сумму более 40,6 млн рублей получили 49 республиканских проектов.

Организаторами съезда выступают Министерство просвещения России, Российское общество «Знание» и Росдетцентр.

Первый Всероссийский съезд родительских комитетов прошел в Москве в ноябре 2025 года. В нем также участвовали 600 представителей всех 89 регионов страны.