Суд в Татарстане продлил арест мужчине, который поджег спящую жену

Менделеевский районный суд РТ продлил арест Геннадию Сорокину. Мужчину обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

«Продлить срок содержания под стражей на два месяца, до 10 ноября», – сказал судья

По версии следствия, в ночь на 3 июня Геннадий Сорокин, будучи пьяным, облил розжигом жену и поджег с помощью зажигалки. Сделал он это, как считает следствие, из личной неприязни. В это время в квартире были трое маленьких детей.

Благодаря тому, что женщине вовремя оказали помощь, она выжила. Свою вину мужчина так и не признал.