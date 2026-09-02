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Происшествия 2 сентября 2026 14:44

Суд в Татарстане продлил арест мужчине, который поджег спящую жену

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Менделеевский районный суд РТ продлил арест Геннадию Сорокину. Мужчину обвиняют в покушении на убийство с особой жестокостью. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе суда.

«Продлить срок содержания под стражей на два месяца, до 10 ноября», – сказал судья

По версии следствия, в ночь на 3 июня Геннадий Сорокин, будучи пьяным, облил розжигом жену и поджег с помощью зажигалки. Сделал он это, как считает следствие, из личной неприязни. В это время в квартире были трое маленьких детей.

Благодаря тому, что женщине вовремя оказали помощь, она выжила. Свою вину мужчина так и не признал.

#поджог
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