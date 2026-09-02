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Общество 2 сентября 2026 13:16

В Татарстане появится переходящий вымпел Раиса РТ для студотрядов

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В Татарстане появится переходящий вымпел Раиса РТ для студотрядов
Скриншот документации

В Татарстане появится переходящий вымпел Раиса республики «Лучший студенческий трудовой отряд в Республике Татарстан». Его будут вручать победителю ежегодного республиканского конкурса.

Соответствующий указ подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов. Документ предусматривает ежегодное проведение конкурса среди студенческих трудовых отрядов.

Учреждение награды направлено на повышение значимости и поощрение трудовой деятельности студенческих отрядов в республике.

#студотряды татарстана #Рустам Минниханов
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