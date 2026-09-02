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Общество 2 сентября 2026 15:33

Мергасовский дом: как сохранят историческое здание в центре Казани

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Комитет РТ по охране объектов культурного наследия проводит общественное обсуждение научно-проектной документации по сохранению и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения – Мергасовского дома, расположенного на улице Дзержинского, 18, сообщает комитет.

Рендер: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Здание известно как дом, где в 1938–1941 годах жил детский писатель Абдулла Алиш, а в 1931–1952 годах – выдающийся татарский писатель Кави Наджми.

Рендер: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

На сайте Комитета размещены акт историко-культурной экспертизы и результаты инженерно-технических исследований.

Рендер: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Эскизный проект раскрывает архитектурные решения, содержит научно-методическое обоснование предложений по сохранению исторического облика здания и его приспособлению для современного использования.

Рендер: Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия

Общественное обсуждение продлится семь рабочих дней и завершится 11 сентября. Комитет рассмотрит все поступившие замечания и предложения.

#мергасовский дом
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