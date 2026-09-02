Россияне резко нарастили объемы переводов за рубеж

Розничные клиенты банков стали значительно активнее переводить средства за границу. Например, в ВТБ с начала 2026 года число трансграничных переводов физлиц выросло более чем в 4,5 раза — до свыше 18 млн операций, а их суммарный объем увеличился вдвое, до 233 млрд рублей, сообщил на форуме ВЭФ-2026 заместитель президента-председателя правления банка Георгий Горшков.

Деньги переводятся более чем в 150 стран различными способами, например, по номеру телефона или счета получателя. В пятерке лидеров по объему переводов, помимо Китая, — Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан и Беларусь, а по числу операций — Узбекистан, Таджикистан, Китай, Вьетнам и Кыргызстан. Средний размер перевода составил 13 тысяч рублей.

Основными целями переводов остаются оплата товаров и услуг за рубежом, оплата зарубежных сервисов, переводы родственникам и пополнение счетов для поездок.

Китай второй год подряд остается безусловным лидером по объему переводов: его доля превышает 56% всех трансграничных операций клиентов ВТБ и Почта-банка. Подавляющая часть объема переводов в Китай — 96% — проходит по номеру счета в юанях, тогда как самым массовым по числу операций (87%) остается перевод по номеру телефона.

«Мы фиксируем устойчивый рост спроса на переводы в Китай со стороны частных клиентов», — отметил Георгий Горшков.