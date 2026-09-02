Временное управление без национализации: что ждет владельцев инфраструктуры

Власти РФ определили порядок применения временного управления объектами критической инфраструктуры. Механизм планируют использовать в крайних случаях, а перед его введением собственникам намерены дать возможность устранить нарушения и обеспечить безопасность предприятий.





Фото: © «Татар-информ»

Решение о введении временного управления будет приниматься Правительством России по поручению Президента РФ Владимира Путина. Как сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума во Владивостоке, универсального алгоритма для таких случаев не существует – ситуацию будут оценивать применительно к конкретному предприятию и отрасли.

«Это означает, что, как и при реализации других механизмов, затрагивающих функционирование и безопасность важнейших отраслей экономики, решения будут вырабатываться на площадке Правительства коллегиально, с привлечением отраслевых министерств, финансового блока, антимонопольного и силовых ведомств», – объяснил он.

Критерии для применения механизма уже определены указом Президента. Речь идет о непринятии или несвоевременном принятии мер по обеспечению безопасности критической инфраструктуры, нарушении требований к ее защите, а также несвоевременном восстановлении пострадавших объектов.

Первый заместитель Председателя Правительства сделал особый акцент на том, что «президентский указ не появился из вакуума». По оценке чиновника, данный документ «фактически обобщил опыт работы, которая до этого уже велась в рамках Единого национального центра, региональных и отраслевых штабов, и дал Правительству необходимый инструмент для реагирования в крайних случаях».

При этом перечни объектов критической инфраструктуры формируют профильные министерства с учетом значимости предприятий для соответствующих отраслей. Собственники и руководители компаний уведомляются о том, что объект отнесен к соответствующей категории.

Полного публичного перечня таких объектов при этом не будет. Мантуров объяснил это соображениями безопасности и привел в пример реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса, который также не публикуется.

Первый вице-премьер Денис Мантуров Фото: kremlin.ru

Бизнесу сначала дадут возможность исправить ситуацию

В отношении собственников, которые не уделяют должного внимания безопасности объектов, власти намерены сначала применять предупреждения и пытаться выстроить конструктивный диалог.

По словам Мантурова, основанием для введения временного управления станет неоднократный сознательный саботаж решений Единого национального центра, региональных штабов, силовых органов и правительственной подкомиссии.

Если же предприятие столкнулось со сложностями, нуждается в государственной поддержке, а собственник готов брать на себя ответственность и предпринимать необходимые меры, применение механизма не потребуется.

Заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин в беседе с «Татар-информом» отметил, что для бизнеса стремление сохранить самостоятельность является естественным.

«Бизнес, откровенно говоря, боится, стремится к самостоятельности, боится всевозможных давлений. Это естественный процесс», – сказал эксперт.

По мнению Кошкина, поэтому при реализации нового механизма особенно важно найти баланс между ответственностью государства, региональных властей и собственников. Он считает, что попытки переложить ответственность друг на друга не помогут обеспечить безопасность объектов.

«Нужно искать сбалансированное решение. Часть, которую на себя берет федеральный орган; часть, которую властные структуры на местах должны обеспечить», – отметил политолог.

При этом он подчеркнул, что главным критерием работы новой системы должна стать ее эффективность. По словам Кошкина, опасения бизнеса относительно возможного расширения полномочий временных структур естественны, однако их задача должна заключаться именно в решении конкретных проблем.

«Нужно больше говорить об эффективности. Если мы получим довольно эффективную структуру, сложную, но эффективную, она будет сама адаптироваться», – сказал эксперт.

«Правительство разрешило предприятиям закупать системы противовоздушной и противоракетной обороны и обучать для работы с ними специально нанятый персонал» Фото: © «Татар-информ»

Предприятия включаются в зонально-объектовую систему ПВО

Крупные предприятия России включаются в зонально-объектовую систему противовоздушной обороны, сообщил Мантуров в интервью ТАСС. По его словам, отдельных систем обнаружения, оповещения и отражения атак, которые существовали бы вне контура Минобороны России, быть не может. Первый вице-премьер объяснил это их неэффективностью и небезопасностью.

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев считает, что речь идет о более широком переходе к системе мобилизационной экономики.

«Мобилизационная экономика – это не только ресурсы экономики на помощь фронту. Мобилизационная экономика – это умение защищаться от любых угроз, а в данном случае от ударов дронов, как, впрочем, наверное, и от ракетных ударов», – сказал эксперт.

По его словам, основную нагрузку по противовоздушной и противоракетной обороне несут Вооруженные Силы России, однако крупные предприятия также должны уделять внимание собственной защите. Речь, считает Перенджиев, уже не только об охране территории и пропускном режиме, но и о создании полноценной системы защиты объекта.

Эксперт напомнил, что летом Правительство разрешило предприятиям закупать системы противовоздушной и противоракетной обороны и обучать для работы с ними специально нанятый персонал. Кроме того, по его словам, предприятия могут привлекать резервистов, подразделения Росгвардии или обучать собственных сотрудников и работников частных охранных организаций.

«Но если предприятие не занимается этим, в этом случае, согласно Указу Президента, государство имеет право действовать по принципу, который действует в отношении банкротства предприятий. Нежелание и неумение защищать свое предприятие может быть приравнено к банкротству. То есть вместо действующего руководителя назначается тот же самый внешний управляющий, что при банкротстве», – считает Перенджиев.

При этом эксперт допускает риск того, что временное управление в отдельных случаях может затянуться. В конечном итоге, считает Перенджиев, предприятие при сохранении частной формы собственности должно вернуться под управление частных владельцев, однако при неспособности или нежелании собственников обеспечить безопасность вопрос может быть поставлен жестче.

«Помните песню из «Бременских музыкантов»? «Лучше по-хорошему хлопайте в ладоши». Так что и здесь тот же принцип», – отметил Александр Перенджиев.

Временное управление должно завершаться после восстановления

Мантуров также уточнил, что временное управление может вводиться как в отношении конкретных предприятий, так и их контролирующих лиц. Объем имущества или доли в уставном капитале будет определяться исходя из необходимости обеспечить безопасность объекта или его восстановление.

После выполнения этих задач временное управление должно завершаться. Решение о его прекращении, как и о введении, будет приниматься на самом высоком уровне.

Ранее, 27 августа, пресс-служба Правительства России сообщила, что Минпромторг РФ и бизнес подготовили список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов в сфере торговли и логистики.

Президент РФ Владимир Путин 24 августа подписал указ о защите объектов критической инфраструктуры страны. Документ дал Правительству право устанавливать временное управление, если владельцы не приняли меры по обеспечению безопасности, нарушили соответствующие требования или допустили задержки при восстановлении пострадавших объектов.

Позднее Путин отдельно подчеркнул, что новый механизм не означает национализацию.

«Нет, конечно, никакой национализации. Даже нужно выбросить из головы, не было в мыслях такого ничего, никакой национализации», – заявил российский лидер журналистам после участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке.