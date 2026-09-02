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Происшествия 2 сентября 2026 17:29

В аэропорту Нижнекамска три кафе оштрафовали за хранение просроченных продуктов

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В аэропорту Бегишево три кафе оштрафовали за хранение просроченных продуктов.

«В трех кафе на реализации находились пищевые продукты с истекшим сроком годности, не соблюдались температурные условия хранения продуктов. Такие нарушения могли повлечь вредное воздействие на здоровье пассажиров и работников аэропорта», – пояснили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По требованию прокуратуры нарушения устранены, а от руководителей потребовали принять меры по их недопущению в дальнейшем. Кроме того, начальников, допустивших хранение просроченных продуктов, оштрафовали на сумму 40 тыс. рублей.

#транспортная прокуратура #аэропорт бегишево
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