В аэропорту Нижнекамска три кафе оштрафовали за хранение просроченных продуктов

В аэропорту Бегишево три кафе оштрафовали за хранение просроченных продуктов.

«В трех кафе на реализации находились пищевые продукты с истекшим сроком годности, не соблюдались температурные условия хранения продуктов. Такие нарушения могли повлечь вредное воздействие на здоровье пассажиров и работников аэропорта», – пояснили в Приволжской транспортной прокуратуре.

По требованию прокуратуры нарушения устранены, а от руководителей потребовали принять меры по их недопущению в дальнейшем. Кроме того, начальников, допустивших хранение просроченных продуктов, оштрафовали на сумму 40 тыс. рублей.