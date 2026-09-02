Казанцы чаще готовы работать с друзьями, чем со второй половиной

Более половины казанцев готовы работать в одной компании с лучшим другом или подругой, тогда как со своей второй половиной – менее четверти. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob, имеющиеся в распоряжении «Татар-информа».

Совместную работу с друзьями допускают 54% опрошенных. Для сравнения, трудиться в одной команде с супругом или партнером готовы 23% респондентов. Еще 22% не против работать вместе с отцом, а 17% – с матерью.

При этом казанцы по-разному относятся к ситуации, когда близкий человек становится их руководителем или, наоборот, начальник подчиняется им. Подчиняться другу готовы 35% участников опроса, супругу или супруге – 26%, отцу – 23%, матери – 21%.

Самим руководить близкими также готовы не все. В качестве подчиненного друга или подругу хотели бы видеть 45% казанцев. Для второй половины этот показатель составил 30%, для матери – 29%, отца – 28%.

Мужчины чаще женщин готовы работать вместе с друзьями, а женщины – с матерями. При этом мужчины заметно реже согласны подчиняться жене, чем женщины – мужу. Среди мужчин лишь каждый пятый готов работать под руководством матери.

Опрос проводился с 3 по 21 августа 2026 года среди экономически активного населения Казани.