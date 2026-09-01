Ахметов: в Агрызском районе строят животноводческий комплекс на 6 тыс. голов

В рамках рабочей поездки в Агрызский район исполняющий обязанности Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов встретился с руководителями хозяйств, инвесторами, главами сельских поселений и активом района. Он осмотрел выставку сельхозтехники и местной продукции, ознакомился с ходом уборочных работ и посетил строящийся животноводческий комплекс «СобинАгро Агрыз», сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

«В Агрызском районе уделяют большое внимание развитию животноводства, и новый комплекс тому подтверждение. Пожелание у меня одно – так держать и продолжать динамичное развитие», – подчеркнул Ахметов.

Около 70% объема сельского хозяйства района составляет животноводство. «СобинАгро Агрыз» – одно из передовых предприятий: площадь пашни более 8 тыс. га, заготовлено 7 тыс. тонн сенажа.

В Кадыбашском сельском поселении строится комплекс на 6 тыс. голов дойного стада. Первый этап планируют сдать в ноябре–декабре. Уже инвестировано 1,3 млрд рублей, всего планируется направить около 5 млрд рублей. Площадь зданий составит 150 тыс. кв. м: коровники, родильный блок, доильный зал «Карусель», корпуса для телят, административные помещения, зерновой склад, зерносушильный комплекс, автовесовая, кормовой блок и навозохранилища. Первых нетелей завезли из Пензенской, Воронежской областей и Башкортостана.

В растениеводстве в районе сократили посевы зерна, но нарастили масличные культуры. Обмолочено 12,2 тыс. га зерновых (77% от плана), намолочено 35,5 тыс. тонн зерна.

В целом по Татарстану обмолочено 833 тыс. га (76% от плана), намолочено 2 млн 962 тыс. тонн зерна со средней урожайностью 35,6 ц/га.