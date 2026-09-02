СИБУР передал школьникам 468 рюкзаков и открыл два профильных класса

СИБУР к началу учебного года передал детям в Татарстане 468 рюкзаков со школьными принадлежностями. Кроме того, новые профильные классы компании открылись в лицее-интернате КНИТУ в Зеленодольском районе и «Лицее Иннополис».

Еще до 1 сентября рюкзаки получили 250 детей сотрудников предприятий и подразделений СИБУРа в Татарстане. «День первоклассника» прошел 22 августа в казанском ДК имени В. И. Ленина.

В каждый ранец вошло более 35 школьных принадлежностей, часть которых изготовлена с применением полимеров СИБУРа. Для детей также подготовили игровые станции и концертную программу. Будущие первоклассники играли в дженгу, «твистер» и кольцеброс, делали аквагрим, фотографировались и вместе с родителями составляли свое первое школьное расписание.

«Ребенок смог не только поиграть, но и немного подготовиться к школе: мы вместе оформили расписание, посмотрели школьные принадлежности, настроились на учебный год», – рассказала главный эксперт медиацентра «СИБУР-РТ» Дарья Парфенова.

Первоклассникам подшефных школ Кировского и Московского, а также Ново-Савиновского районов Казани предприятие передало 125 рюкзаков.

К подготовке детей к школе предприятие подключилось и через социальные проекты. Вместе с фондом «Добрая Казань» «Казаньоргсинтез» передал 50 рюкзаков ученикам 1–3-х классов с ограниченными возможностями здоровья и детям из семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации.

Еще 43 рюкзака сотрудники СИБУРа собрали в рамках акции «Скоро в школу», организованной по предложению работников компании.

Всего к началу учебного года детям передали 468 рюкзаков. В течение года работа со школьниками продолжится в формате дополнительных занятий, профориентационных программ, встреч со специалистами и знакомства с производством.

Кроме того, 1 сентября компания открыла новый СИБУР-класс в лицее-интернате КНИТУ для одаренных детей с углубленным изучением химии в поселке Дубровка Зеленодольского района. Теперь в лицее работают два таких класса – 10-й и 11-й, где обучаются 28 школьников. Еще один СИБУР-класс в этом году открылся в «Лицее Иннополис».

Всего в новом учебном году в семи школах – партнерах «Казаньоргсинтеза» работают семь СИБУР-классов для учеников 10–11-х классов и шесть нефтехим-классов для восьми– и девятиклассников. Программы охватывают 275 учащихся.

«Традиционно среди выпускников лицея много стобалльников и медалистов, но главное – здесь формируются конкурентоспособные, самостоятельные личности. Это результат системной работы педагогов и сотрудничества со стратегическими партнерами, прежде всего с компанией СИБУР», – отметил глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

В профильных классах школьники углубленно изучают естественные науки, дополнительно занимаются и готовятся к экзаменам. Также они встречаются со специалистами предприятий, знакомятся с профессиями нефтехимической отрасли и узнают, как школьные знания применяются на производстве.

Открытый урок для воспитанников химического лицея-интерната КНИТУ провел генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин. Школьники спросили его, как он пришел в нефтехимию, какие качества необходимы руководителю крупного производства и какую роль химия играет в современной промышленности.

Сафин рассказал, что не сразу решил связать свой профессиональный путь с нефтехимией. Сначала его привлекала автомобильная отрасль, а позднее на выбор повлиял пример отца, который много лет проработал на производстве. Школьникам он посоветовал не бояться ошибаться и пробовать новое.

Один из вопросов касался того, что важнее для руководителя предприятия – глубокое знание химии или умение работать с людьми. По словам Сафина, профессиональные знания остаются необходимой основой, однако управление сложным производством требует умения выстраивать работу команды, договариваться, мотивировать людей и получать обратную связь.

«Знание химии – это базис», – подчеркнул генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Айрат Сафин.

Фото: пресс-служба казанского предприятия СИБУРа