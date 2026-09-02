«Хорошо получилось»: какие проекты показали Минниханову в центре Казани

Рустам Минниханов осмотрел ряд объектов в центре Казани. Раису Татарстана представили проекты трех новых жилых комплексов, ход реновации Новой Портовой, планы развития речного порта и полуострова Локомотив. Какие поручения дал руководитель республики и какими объектами остался доволен – в материале «Татар-информа».





Фото: rais.tatarstan.ru

Три новых ЖК получили одобрение

Сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов осмотрел ряд объектов, которые находятся в историческом центре Казани. Его сопровождали мэр Казани Ильсур Метшин, помощник Раиса Татарстана Олеся Балтусова, министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, председатель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия Иван Гущин, сообщает пресс-служба главы республики.

Объезд начался с улиц Айвазовского, Волкова и Назарбаева – там планируют строить новые жилые комплексы. Застройщики показали Раису варианты цветовых решений, отделки фасадов и элементы благоустройства.

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов обратил внимание на главное: новые дома не должны выбиваться из сложившейся застройки. Он поручил строго контролировать качество отделочных материалов, чтобы фасады выглядели достойно и служили долго. По итогам обсуждения он одобрил все три проекта.

Минниханов одобрил проект реконструкции здания на Волкова

Иван Гущин показал Минниханову здание на улице Волкова, 54 – исторически ценный градоформирующий объект, который сгорел в конце прошлого года. Раису доложили о текущем состоянии и планах по его восстановлению.

Как сообщил председатель Комитета ОКН «Татар-информу», объект будет восстановлен в первоначальном историческом виде. Минниханов поддержал проект реконструкции.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Сегодня важно не просто восстановить объект, а вписать его в облик исторического центра, сохранив аутентичность и создав новое общественное пространство», – отметил Гущин.

Реконструкция будет опираться на архивные материалы XIX века. При этом важно сохранить объемно-пространственную композицию не только самого здания, но и всей улицы Волкова. Здание представляет собой двухэтажную структуру с вальмовой кровлей, четко читаемым уличным фронтом и пропорцией оконных проемов – ключевые характеристики, которые закрепляют узнаваемый силуэт городского деревянного зодчества XIX–XX веков.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Хорошо получилось»: что уже сделано в Новой Портовой

Следующей точкой стала «Новая Портовая» – бывшая промзона у Волги, которую постепенно превращают в современный жилой район. Минниханов осмотрел строящийся жилой комплекс, оценил масштаб работ и остался доволен. «Хорошо получилось», – коротко резюмировал он.

Проект реновации предполагает не только новые дома. Здесь также появятся 12-километровая набережная, зеленые зоны, школа и детский сад.

Проект комплексного развития территории «Новая Портовая» представили Раису Татарстана Рустаму Минниханову в 2022 году.

Фото: rais.tatarstan.ru

Разработку проектной документации первого этапа благоустройства завершили в 2024 году. В ней речь идет о 287 гектарах, из которых 72 отвели под парки и скверы. Планируется построить станции метро и транспортно-пересадочные узлы. Жилой фонд территории составит 1,5 млн кв. метров, коммерческая недвижимость – еще 1,3 млн. Инвестиции еще два года назад оценивались более чем в 500 млрд рублей.

В 2025 году на Новой Портовой построили первые 200 метров гидротехнического сооружения – начального этапа будущей набережной.

Согласно планам мэрии, полная реализация проекта займет 10 лет.

Фото: rais.tatarstan.ru

Минниханов поручил изучить возможность увеличения причала

Затем Раис приехал в речной порт. Министр транспорта Татарстана Фарит Ханифов доложил о ситуации в отрасли. С начала года перевезено уже более 324 тыс. пассажиров – это на 5% больше, чем в прошлом году.

В мае запустили скоростной «Метеор» между Казанью и Набережными Челнами с остановками в Камском Устье, Чистополе, Нижнекамске и Елабуге. За несколько месяцев этим маршрутом воспользовались 9,2 тыс. человек.

Отдельная тема – дебаркадеры. В этом году обновили «Ташевку»: деревянный декор восстанавливали волонтеры движения «Том Сойер Фест – Казань». Раис поддержал идею продолжить реконструкцию еще семи исторических дебаркадеров.

Однако есть и проблема: судов в Казань заходит все больше, а причальных мощностей не хватает. Ханифов предложил увеличить протяженность причала. Минниханов поручил изучить этот вопрос.

Фото: rais.tatarstan.ru

Яхтенный порт и спортивный центр появятся на полуострове Локомотив

В завершение объезда Раис осмотрел здание речного порта и обсудил планы по развитию полуострова Локомотив.

Напомним, пляж «Локомотив» начали благоустраивать в 2021 году. В 2023-м здесь провели основные работы, чтобы сделать территорию удобнее для отдыха.

Сначала здесь очистили береговую линию, установили биотуалеты и контейнерные площадки. Затем обновили входную группу, веранды, раздевалки и душевые, проложили деревянные настилы и обустроили зоны отдыха.

Реновация пляжа продолжается. Здесь строят новые водные и спортивные объекты. Сейчас уже полностью обустроена набережная для прогулок вдоль береговой линии.

Фото: rais.tatarstan.ru

Здесь появятся яхтенный порт, спортивный центр, новые причалы и мастерские для ремонта лодок. Также здесь проложат пешеходные маршруты, которые свяжут полуостров с историческим центром города.

Городские власти заявляли, что проект имеет выраженный социально-экономический эффект. Ожидается, что реализация кластера приведет к росту туристического потока на 30 тыс. человек в год. Здесь создадут большое количество новых рабочих мест для технических специалистов по обслуживанию флота. Кроме того, парусная школа и судомодельный клуб получат современную базу для тренировок и соревнований.