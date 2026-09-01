Прием заявок на конкурс «ЭКОлидер» стартовал в Татарстане

Министерство экологии и природных ресурсов Татарстана начало прием заявок на республиканский конкурс «ЭКОлидер». Работы от участников принимаются до 15 ноября 2026 года.

Конкурс проводится в республике с 2004 года в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». В прошлом году организаторы получили почти 300 заявок.

Участниками могут стать организации и индивидуальные предприниматели, органы местного самоуправления, образовательные учреждения и педагоги, общественные объединения и граждане, а также представители СМИ. Отдельная номинация предусмотрена для государственного инспектора Татарстана.

В числе направлений конкурса – охрана водных ресурсов и атмосферного воздуха, обращение с отходами, экологическая безопасность, муниципальные экологические проекты и педагогические практики. Для СМИ предусмотрены номинации за телесюжеты, радиоматериалы, публикации в электронных и печатных изданиях, а также работы экоблогеров и видеографов.

Наиболее активно ранее участвовали образовательные организации. Лидерами по числу заявок стали номинации «Экологическое образование» и «Педагогический опыт».

По данным организаторов, за время проведения конкурса в экологическое просвещение так или иначе включился каждый третий житель Татарстана. В последние годы школьники республики направили более 55 тыс. сообщений о нарушениях, а юные активисты помогли утилизировать свыше 239 тонн опасных отходов.

Заявки принимаются до 15 ноября по электронной почте Eco.pros@tatar.ru либо очно в Министерстве экологии и природных ресурсов РТ по адресу: Казань, ул. Павлюхина, 75.