Данилин: СВО стала «лакмусовой бумажкой» для партий на выборах-2026

СВО изменила рамки избирательной кампании и позволила яснее увидеть позиции политических партий. Об этом заявил в интервью «Татар-информу» директор Центра политического анализа Павел Данилин.

«Конечно, СВО меняет и рамки кампании – ведь сразу понятно, «кто есть кто», – рассказал Данилин.

По словам политолога, партии по-разному отражают тему СВО в своих программах и публичной риторике. Подходы одних вызывают у него вопросы с точки зрения сохранения национальных интересов, другие фактически обходят тему СВО, а кто-то последовательно принимает законы, обеспечивающие права бойцов и ветеранов.

«У каждого – своя рамка, своя риторика, свои темы и настроения. Просто СВО – это как лакмусовая бумажка: проявляет все сразу – и негативные, и героические стороны», – отметил политолог Павел Данилин.

Эксперт подчеркнул, что президентская кампания 2024 года также проходила на фоне СВО, однако нынешняя ситуация отличается более серьезной эскалацией конфликта.

«Выборы проходят фактически в воюющей стране, причем враг делает все для делегитимации выборов, шантажа избирателей и террора. Он и не скрывает, что его цель – сорвать выборы», – заявил директор Центра политического анализа Павел Данилин.

Говоря об атаках на Нижнекамск и Зеленодольск, он выразил уверенность, что они не испугают жителей республики.

«Жители Татарстана, уверен, так же, как и жители всей России, не испугаются, а сплотятся и будут помогать фронту быстрее добыть победу. Ударами по нефтеперерабатывающим заводам нас не сломить», – подчеркнул политолог.

В полной версии интервью эксперт также оценил роль Рустама Минниханова, программы и шансы партий на выборах, риски перевода экономики на военные рельсы и задачи будущего созыва Госдумы.