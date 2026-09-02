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Происшествия 2 сентября 2026 15:01

В Киеве сотрудники ГУР и СБУ начали перестрелку во время совместной операции

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В Киеве сотрудники ГУР и СБУ устроили перестрелку между собой во время «следственных действий». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

Как утверждают в СБУ, две спецслужбы планировали совместные оперативные действия. В какой-то момент на сотрудников ведомства напала «группа военных». Нападавшие своими авто заблокировали проезд следственной группе. Для того, чтобы обезвредить нападавших был привлечен спецназ.

Позднее местные СМИ сообщили, что участниками перестрелки были сотрудники двух спецслужб. Сотрудник ГУР был убит, еще двое человек ранены.

О причине перестрелки не сообщается. Тем не менее, информация о напряженных отношениях двух ведомств появляется уже не в первый раз.

#Украина #сбу украины
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