«Его затянуло в бетономешалку»: директора фирмы в РТ судят за смерть сотрудника

В Советском суде Казани сегодня стартовал процесс по делу о погибшем сотруднике ООО «ПК "Гилюй"». По версии следствия, сотрудник находился в бетоносмесительной установке в тот момент, когда оператор случайно включил ее. Заработавшая установка перемолола находившегося в ней сотрудника.

На скамье подсудимых двое – директор ООО «ПК "Гилюй"» Рамиль Камалиев и ответственный за эксплуатацию технологического оборудования и безопасность труда в той же компании Азат Мухаметзянов. Их обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности смерть человека.

По версии следствия, погибший сотрудник, Кадыршин, был устроен в «Гилюй» неофициально. Кроме того, по версии следствия, он не прошел инструктаж по технике безопасности и проверку знаний после инструктажа об охране труда.

Трагедия произошла 15 августа 2024 года. Тогда Кадыршин занимался очисткой бетоносмесительной установки изнутри. Агрегат не был отключен от сети, и оператор случайным нажатием на компьютерную мышку включил его. Кадыршина затянуло внутрь. Из-за полного разрыва межпозвоночного диска между шестым и седьмым грудными позвонками и отрыва спинного мозга он погиб на месте.

После оглашения обвинения у подсудимых спросили отношение к зачитанному. Камалиев и Мухаметзянов сообщили суду, что свою вину не признают. У обоих мера пресечения не связана с лишением свободы: у Мухаметзянова подписка о невыезде, а у Камалиева – запрет определенных действий.

При этом адвокат Камалиева Утеев попросил суд пересмотреть выбранную для его подзащитного меру пресечения. В своей просьбе он сослался на то, что Камалиеву запрещено общаться со свидетелями по делу, но, так как свидетелями по делу проходят в том числе и его подчиненные, сотрудники ООО «ПК "Гилюй"», это мешает Камалиеву работать.