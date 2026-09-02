В Татарстане объявили конкурс на четыре премии Академии наук РТ

Академия наук Татарстана объявила конкурс на соискание четырех именных премий для ученых. Заявки принимаются до 17 сентября.

Премии присуждаются за научные работы, внесшие вклад в развитие знаний и отличающиеся оригинальностью постановки и решения исследовательских задач. Конкурс проводится в четырех направлениях: биология – премия имени В. А. Энгельгардта, социальные и исторические науки – имени Ш. Марджани, ветеринария и животноводство – имени К. Г. Боля, педагогика – имени Г. В. Мухаметзяновой.

Размер каждой премии составляет 500 тыс. рублей.

К участию допускаются только опубликованные научные работы или серии работ по единой тематике. При этом их авторские коллективы не должны насчитывать более трех человек. Также не принимаются работы, которые за последние пять лет уже были отмечены государственными премиями, наградами Российской академии наук или Академии наук Татарстана.

Выдвигать работы могут академики и члены-корреспонденты Академии наук Татарстана и Российской академии наук, работающие в республике, научные и образовательные организации, а также научно-технические советы предприятий и организаций региона.

Подробнее об условиях конкурса, перечне необходимых документов и порядке выдвижения научных работ – на сайте Академии наук Республики Татарста.