Экономика-верблюд, возрождение Ан-2 и соколы Татарстана: первый день ВЭФ-2026

Во Владивостоке стартовал XI Восточный экономический форум (ВЭФ). За 11 лет он стал уникальной площадкой, где обсуждается развитие Дальнего Востока и всей России, а также укрепляются связи с партнерами из Азиатско-Тихоокеанского региона. О ключевых заявлениях, сделанных на сегодня на ВЭФ, и цифрах – в материале обозревателя Альберта Бикбова.





Фото: © Юлия Егорова / photo.roscongress.ru

Форум о развитии Дальнего Востока

Форум в обязательном порядке посещает Президент России Владимир Путин, руководители федеральных министерств и ведомств, собственники и руководители крупного бизнеса. Безусловно, такой интерес вызван самой темой Дальнего Востока – большой и очень важной части России. Неудивительно, что главная тема ВЭФ-2026 звучит так: «Дальний Восток – развитие во благо людей».

В этот раз Владимир Путин традиционно прибыл во Владивосток на ВЭФ 2 сентября, сразу после участия в заседании Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке. Президент России примет участие в пленарной сессии форума 3 сентября вместе с лидерами Индонезии, Мьянмы и Монголии, а также вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном.

Вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян Фото: © Александра Терлецкая / photo.roscongress.ru

Участие в Восточном экономическом форуме подтвердили делегации из 80 государств, включая Китай, Индию, ОАЭ, Японию, Монголию и Республику Корея. Организаторы ожидают подписания 380 соглашений на сумму 6,5 трлн рублей по ключевым направлениям развития макрорегиона. В 2025 году ВЭФ собрал около 8 тыс. участников из 75 стран.

Фото: © Сергей Лукин / photo.roscongress.ru

Татарстан на ВЭФ

Татарстан традиционно принимает активное участие в Восточном экономическом форуме. В этот раз на стенде республики представлен бизнес-форум «TIME: Россия – Индия. Взаимная эффективность», который пройдет в Казани 15–16 октября.

Также Агентство инвестиционного развития РТ приглашает гостей на главные деловые события 2027 года в республике – «Россия – Исламский мир: КазаньФорум» и форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

Здесь же можно познакомиться с инвестиционным потенциалом Татарстана. Презентация подготовлена на русском, английском и китайском языках.

На ВЭФ уже представили татарстанский проект по возвращению в природу сокола-балобана. О нем рассказали на IV Международном форуме «День сокола» директор Волжско-Камского заповедника Ян Мурзаханов и ведущий специалист проекта Иван Чаплашкин.

За четыре года в естественную среду обитания на территории республики выпустили 49 птенцов. Только в 2026 году в дикую природу отправили 25 птиц – 16 из Казанского зооботсада и 9 из питомника «Сапсан» в Тульской области. В 2024 году в вольерах зооботсада разместили взрослых соколов, которые уже в следующем году дали первое потомство – двух птенцов.

Сокол-балобан, прежде широко распространенный в России, сегодня занесен в Красные книги Международного союза охраны природы, России и Татарстана. После исчезновения птицы из природы региона в республике разработали комплексную программу по ее размножению и возвращению в естественную среду. Проект планируют масштабировать и ежегодно выпускать не менее 20 птенцов. Он реализуется при финансовой поддержке СИБУРа, а за выпущенными птицами наблюдают ученые-орнитологи и волонтеры.

Советник главы Центробанка Кирилл Тремасов сравнил российскую экономику... с верблюдом Фото: © Сергей Лукин / photo.roscongress.ru

Первый день форума

Первый день работы форума оказался крайне насыщенным – на площадке прозвучало немало интересных заявлений.

Полпред Президента России в ДФО Юрий Трутнев сообщил, что Минпромторг готов поставлять обновленный Ан-2 с новым двигателем ВК-800 с 2028 года. Тем не менее, по мнению Трутнева, нужно сконцентрировать усилия на выпуске нового легкого самолета.

Спецпредставитель Президента России по связям с международными организациями Борис Титов предостерег от перевода экономики в «режим берсерка», то есть в мобилизационный режим. По его словам, полный перевод экономики на военные рельсы можно сравнить с «режимом берсерка, который может существовать лишь крайне ограниченное время». Так что следует сто раз подумать, прежде чем решиться на такое крайнее действие.

Советник главы Центробанка Кирилл Тремасов сравнил российскую экономику… с верблюдом. На сессии ВЭФ его спросили, с каким животным у него ассоциируется экономика России. Он ответил: с верблюдом, потому что тот может выживать в самых экстремальных условиях.

Кроме верблюдов, Тремасов поведал публике и о том, что Центробанк России продолжит жесткую денежно-кредитную политику, направленную на подавление инфляции, и в 2027 году. Советник главы ЦБ также посетовал на отклонение инфляции от желаемого Центробанком показателя из-за ситуации на топливном рынке. А пока ЦБ повысил прогноз по инфляции на 2026 год с 4,5–5,5% до 6–7%.

Замглавы Минпромторга Роман Чекушов спрогнозировал рост доли онлайн-торговли до 35% к 2030 году. В 2025 году годовой оборот интернет-торговли в стране достиг 13,2 трлн рублей – 21% всего объема розничной торговли. На фоне последних масштабных террористических атак ВСУ на логистические объекты крупнейших маркетплейсов такое заявление выглядит оптимистичным, но, возможно, в такой психотерапии есть свой резон.

Руководитель Росрыболовства Илья Шестаков пожаловался, что россияне недоедают почти 5 кг рыбы в год. По его словам, граждане потребляют примерно по 23–23,5 кг, а должны все 28 кг. В этом он повторяет Владимира Путина, который в октябре 2025 года напоминал о рекомендациях Минздрава РФ по ежегодному потреблению рыбы на уровне 28 кг. Путин тогда призвал развивать отрасль и наладить поставки с Дальнего Востока. Не исключено, что в следующие дни работы ВЭФ к этой проблеме вернутся еще раз.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко Фото: © Максим Кашин / photo.roscongress.ru

Политика на ВЭФ

На форуме не обошлось без политических заявлений, которые во многом носили вынужденный характер.

Так, МИД РФ резко отреагировал на закрытие российского генконсульства в Бонне и Российского дома науки и культуры в Берлине. По словам замглавы МИД РФ Александра Грушко, Россия обязательно ответит так, как сочтет нужным. И ответ этот будет очень быстрым.

Также Александр Грушко в очередной раз заявил, что действия и риторика НАТО подтверждают подготовку альянса к войне с Россией, а направленность и развитие его военных программ ведут к военному столкновению с нашей страной.

Кстати, Владимир Путин буквально перед прилетом во Владивосток высказался в Бишкеке на саммите ШОС об антироссийском решении германских властей. По его словам, канцлер Фридрих Мерц не защищает национальные интересы своей страны, а «торгует ими». Россия и сейчас готова поставлять газ в Германию, но у германских властей голова забита русофобией, а не заботой о выгоде собственной экономики. Антироссийские решения Берлина лишь усугубляют кризис в российско-германских отношениях.