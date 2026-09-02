В парке Горького в Казани открыли смотровую площадку

Фото: официальный портал города Казань

В казанском парке Горького появилась консольная смотровая площадка, выступающая за кромку склона на 2,5 метра. Благодаря цельностеклянному ограждению с нее открывается широкий панорамный вид на реку Казанку, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

На территории площадки уложено более тысячи квадратных метров плитки, установлены указатели и скамейки, проведена архитектурная подсветка. Ранее рядом благоустроили лестничный спуск между улицами Николая Ершова и Подлужной, связавший парк с набережной.

Площадь конструкции достигает 154 кв. м. Вечером площадку подсвечивают семь высоких фонарей и 14 светильников.

Пространство обустроено по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни»