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Общество 2 сентября 2026 19:36

В парке Горького в Казани открыли смотровую площадку

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В парке Горького в Казани открыли смотровую площадку
Фото: официальный портал города Казань

В казанском парке Горького появилась консольная смотровая площадка, выступающая за кромку склона на 2,5 метра. Благодаря цельностеклянному ограждению с нее открывается широкий панорамный вид на реку Казанку, сообщает Комитет внешнего благоустройства города.

На территории площадки уложено более тысячи квадратных метров плитки, установлены указатели и скамейки, проведена архитектурная подсветка. Ранее рядом благоустроили лестничный спуск между улицами Николая Ершова и Подлужной, связавший парк с набережной.

Площадь конструкции достигает 154 кв. м. Вечером площадку подсвечивают семь высоких фонарей и 14 светильников.

Пространство обустроено по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

#Казань #парк Горького #смотровая площадка
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