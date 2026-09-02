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Общество 2 сентября 2026 18:00

Татарстан вошел в тройку лидеров по заселению в отели через Цифровой ID

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Татарстан оказался в тройке лидеров среди регионов России по числу заселений в гостиницы с помощью Цифрового ID в мессенджере МАКС.

В топ-10 также вошли Краснодарский край, Московская область, Санкт-Петербург, Москва, Приморский, Пермский и Ставропольский края, Тверская и Новосибирская области.

Как сообщает пресс-служба мессенджера, для заселения гостю достаточно показать QR-код в МАКС, а представителю отеля – отсканировать его и сверить с данными в базе. Весь процесс занимает менее минуты. Цифровой способ заселения доступен уже в 2 тыс. российских гостиниц.

#отели #мессенджер Max #Татарстан
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