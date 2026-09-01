Марат Ахметов открыл энергокласс в новой гимназии Агрызского района

В День знаний исполняющий обязанности Председателя Госсовета РТ Марат Ахметов посетил Агрызский район, где принял участие в торжественной линейке в новой гимназии №1 им. Героя Советского Союза Асафа Абдрахманова, сообщает Госсовет РТ. Вместе с ним школьников поздравили замминистра образования и науки РТ Алсу Асадуллина, глава района Ленар Нургаянов и гендиректор «Татэнерго» Раузил Хазиев.

Новое здание гимназии на 500 мест построено взамен аварийного 1936 года. Директор Раушания Азиятуллина отметила, что в свой 90-летний юбилей гимназия получила прекрасный подарок. Учреждение славится традициями и высокими достижениями выпускников, с 2010 года является центром компетенций в электронном образовании, два года назад ему присвоено имя Героя-моряка Асафа Абдрахманова.

Марат Ахметов поздравил педагогов и учащихся от имени руководства республики.

«Сегодня в Татарстане треть бюджета расходуется на развитие сферы образования. Это не просто так. Именно через образование молодого поколения республика формирует свое будущее. И очень важно, что экономика Татарстана позволяет нести такие масштабные вложения, ежегодно строить десятки школ и других образовательных учреждений, реконструировать тысячи объектов. К 2030 году руководство республики ставит задачу увеличить ВРП до 10 трлн рублей. Это позволит сделать Татарстан еще краше. Пусть эта гимназия будет началом более масштабных преобразований в Агрызском районе», – сказал Ахметов.

Глава района Ленар Нургаянов отметил, что гимназия оснащена лабораториями, учебно-методическими классами и спортивной площадкой. Ежегодно гимназисты показывают результаты ЕГЭ по русскому, математике, физике и английскому выше республиканских.

Ахметов осмотрел учебные кабинеты и открыл профильный энергокласс, созданный при поддержке «Татэнерго» для углубленного изучения физики и электротехники. Гимназия построена по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

Также Ахметов посетил МФЦ «Импульс» с образовательной, спортивной и культурно-досуговой инфраструктурой и открыл новый парк «Школьный», объединяющий гимназию, МФЦ и сквер с дорожками, игровыми и спортивными зонами и велодорожками.

В районе в этом году в школу пошли 44 тыс. первоклассников, всего за парты сели свыше 511 тыс. детей. С 2010 года в Татарстане построено 115 школ, в новом учебном году открылись четыре новых учреждения и два дополнительных корпуса.