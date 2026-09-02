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Происшествия 2 сентября 2026 15:47

В Подмосковье врачи извлекли из уха девушки крупного живого таракана

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Врачи извлекли из уха жительницы Подмосковья крупного живого таракана, сообщает РИА Новости.

Девушка обратилась к врачам с жалобами на острую боль и ощущение движения в левом ухе. При осмотре в слуховом проходе было обнаружено насекомое, забившееся глубоко внутрь. Фрагмент хитинового панциря таракана, оставшийся в ухе, мог повлечь воспаление, а продукты жизнедеятельности – химический ожог или аллергию.

«Мы аккуратно обездвижили и извлекли насекомое. После антисептической обработки отпустили пациентку домой», – рассказал осматривавший девушку врач.

Сейчас здоровью девушки ничего не угрожает.

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