«Казаньоргсинтез» проведет плановый ремонт на заводах пиролиза и полиэтилена

На заводах пиролиза и полиэтилена «Казаньоргсинтеза» 9 сентября стартует плановый остановочный ремонт. Специалисты проверят оборудование, устранят выявленные дефекты и модернизируют отдельные системы.

На время работ часть оборудования выведут из эксплуатации. Такой ремонт проводится по заранее утвержденному графику и позволяет выполнить операции, невозможные во время работы установок. Предприятие рассчитывает таким образом подготовить производства к следующему межремонтному периоду и снизить вероятность незапланированных ремонтов.

При подготовке оборудования к ремонту и его последующем запуске жители Казани могут заметить более интенсивное горение факела на территории предприятия. В компании подчеркнули, что это штатная часть технологического процесса, а не признак аварии. Факельная система предназначена для безопасного отвода и сжигания технологических газов при смене режима работы установок.

Во время ремонтной кампании предприятие будет постоянно контролировать состояние атмосферного воздуха. Рядом с производственной площадкой будет работать мобильная экологическая лаборатория. Кроме того, специалисты санитарно-промышленной лаборатории продолжат следить за качеством воздуха на границе санитарно-защитной зоны. Контроль будет вестись как при подготовке оборудования к ремонту, так и во время его запуска.

Своевременная диагностика и устранение дефектов также должны снизить вероятность технологических отклонений и внеплановых остановок, которые могут создавать дополнительную нагрузку на производственные системы.

«Проведению остановочного ремонта предшествует длительный этап подготовки. Заблаговременно определяется объем работ, формируются рабочие группы, выстраивается последовательность операций и обеспечивается необходимая готовность оборудования и материалов. В период ремонтной кампании особое внимание уделяется соблюдению установленных процедур, сроков и контролю качества на каждом этапе», – отметил главный инженер ПАО «Казаньоргсинтез» Анатолий Строев.