Марат Ахметов побывал в детском эколого-биологическом центре Нижнекамска

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов сегодня в ходе рабочей поездки в Нижнекамский район РТ посетил детский эколого-биологический центр в Нижнекамске. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

В этом году при поддержке ГК «СИБУР» в здании центра был завершен капитальный ремонт. Кроме того, обновлены эколого-просветительские программы, инициированные крупнейшей нефтегазохимической компанией.

Общий объем инвестиций СИБУРа превысил 162 млн рублей: затраты на капитальный ремонт и оснащение составили 150,8 млн рублей, на создание «Экодома» – 12 млн. Помимо капремонта помещений, было закуплено современное оборудование.

Помимо этого, создано 14 образовательных пространств, среди которых – лаборатории лесоведения, экомониторинга и биотехнологий, практическая площадка «Общественный огород», профильные классы для занятий естественными науками и экологией, медицинский класс с интерактивным анатомическим столом «Пирогов».

Центр активно занимается просветительской работой: организует открытые лекции и мастер-классы, акции и консультации. Специалисты стараются поддерживать единое информационное поле по вопросам охраны природы и устойчивого развития, где теория сочетается с живой практикой.

Одним из важнейших направлений работы центра стал «Экодом», где дети и взрослые знакомятся с основами бережного отношения к природе, учатся сортировать отходы, узнают о замкнутом цикле переработки. Площадка открылась 15 ноября 2025 года, за семь месяцев месяцев его посетили более 5 тыс. человек.

Еще в центре организована «Мастерская ресайклинга» – площадка, где дети наблюдают за переработкой и своими руками создают полезные вещи из вторсырья. Из обычной пластиковой крышки от бутылки учащиеся могут сами сделать брелоки, пластиковые папки-планшеты и многое другое.

Марат Ахметов пообщался с детьми и их педагогами, а в завершение беседы пожелал им дальнейших успехов.