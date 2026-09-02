Золотодобытчики Дальнего Востока нарастили спрос на кредитование

Кредитный портфель золотодобывающих предприятий сегмента среднего и малого бизнеса на Дальнем Востоке по итогам первого полугодия 2026 года вырос на 20%, до 23,7 млрд рублей. Рост связан с реализацией инвестиционных проектов в Магаданской области, Якутии и Хабаровском крае, сообщил на ВЭФ 2026 член правления ВТБ Руслан Еременко.

Интерес отрасли к заемному финансированию поддерживает благоприятная конъюнктура рынка драгметаллов: рост котировок в последние годы повышает инвестиционную привлекательность проектов и создает дополнительные возможности для развития отрасли, отметил топ-менеджер.

«Золотодобыча остается одной из ключевых отраслей экономики Дальнего Востока. Предприятия продолжают реализацию долгосрочных инвестиционных программ. Несмотря на волатильность сырьевых рынков, отрасль сохраняет спрос на банковское финансирование как для реализации инвестиционных проектов, так и для обеспечения производственного цикла. Для нас важно поддерживать компании с эффективной экономикой проектов, так как от стабильного развития отрасли зависят занятость и налоговые поступления во многих территориях региона», – подчеркнул Руслан Еременко.

Один из примеров поддержки отрасли – финансирование разработки рудного месторождения золота и строительства золотоизвлекательной фабрики на Апрелково-Пешковской площади. Проект реализует компания «Нергеопром», которая планирует привлечь у ВТБ 10 млрд рублей.