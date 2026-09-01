Андрей Кондратьев пригласил студентов Татарстана на выборы депутатов Госдумы РФ

Фото предоставила пресс-служба ЦИК РТ

Сегодня Председатель Центризбиркома Татарстана принял участие в праздничном мероприятии, посвященном началу нового учебного года. Рядом с мемориалом «Медикам Татарстана» в Казани состоялась торжественная линейка для студентов КГМУ. Выступая перед молодыми избирателями республики, Андрей Кондратьев пожелал им успехов в учебе, терпения, трудолюбия и уверенности в своих силах, а также напомнил о предстоящих выборах депутатов Государственной Думы Российской Федерации.

Фото сделали пресс-службы КГМУ

«До старта больших федеральных выборов – всего несколько дней. Это возможность для каждого из нас проголосовать за будущее нашей республики и страны. Уверен, что профессорско-преподавательский состав и студенты университета, прежде всего те из вас, кто получает право голоса впервые, примут участие в голосовании, так как каждый голос – это сила России!», – заявил Андрей Кондратьев.

Выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации девятого созыва состоятся 18, 19 и 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.

Фото предоставила пресс-служба ЦИК РТ

Студенты, которые в дни голосования будут находиться за пределами своего избирательного участка, смогут воспользоваться сервисом «Мобильный избиратель» и заранее выбрать удобный избирательный участок для голосования.