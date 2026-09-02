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Происшествия 2 сентября 2026 19:46

ВСУ нанесли массированный удар по школам и детским садам Энергодара

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ВСУ нанесли массированный террористический удар по школам и детским садам Энергодара. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Повреждения получили четыре детских сада и одна школа. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

«Особо хочу подчеркнуть чудовищность этого преступления: враг сознательно выбрал для атаки именно 2 сентября – первый учебный день. Это вопиющий акт террора, демонстрирующий, что для киевского режима не существует никаких границ», – прокомментировал Балицкий в соцсетях.

Учебные занятия в городе и находящихся рядом муниципальных округах перевели на дистанционный режим.

#всу #Запорожская область #теракт
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