Амир и Ясмина стали самыми популярными именами для новорожденных в Челнах

В Набережных Челнах специалисты управления ЗАГС подвели итоги регистрации новорожденных за август и составили рейтинг самых популярных имен для мальчиков и девочек. Также родители выбирали для детей редкие и необычные имена.

Среди мальчиков лидерами стали Амир, Мирон, Лев, Леон и Марк. В десятку наиболее востребованных также вошли Раян, Камиль, Матвей, Радэль и Ранэль.

У девочек самым популярным именем остается Ясмина. Далее в рейтинге – Амина, София, Аврора, Айлина, Алина, Амелия, Анна, Ева и Есения.

В августе в свидетельствах о рождении появились и необычные имена. Девочек называли Айна, Алиана, Алира, Аяна, Василиса, Дженнет, Елина, Златослава, Ниссо и Хаят.

Среди редких мужских имен специалисты ЗАГС отметили Адама, Амиля, Евсея, Мартина, Джамала, Наргиза, Самина, Серкана, Турала и Шаха Газанфара.

В управлении ЗАГС отметили, что большинство родителей в Челнах традиционно выбирают для детей благозвучные, современные и интернациональные имена.