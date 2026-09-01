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Общество 1 сентября 2026 09:53

Амир и Ясмина стали самыми популярными именами для новорожденных в Челнах

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В Набережных Челнах специалисты управления ЗАГС подвели итоги регистрации новорожденных за август и составили рейтинг самых популярных имен для мальчиков и девочек. Также родители выбирали для детей редкие и необычные имена.

Среди мальчиков лидерами стали Амир, Мирон, Лев, Леон и Марк. В десятку наиболее востребованных также вошли Раян, Камиль, Матвей, Радэль и Ранэль.

У девочек самым популярным именем остается Ясмина. Далее в рейтинге – Амина, София, Аврора, Айлина, Алина, Амелия, Анна, Ева и Есения.

В августе в свидетельствах о рождении появились и необычные имена. Девочек называли Айна, Алиана, Алира, Аяна, Василиса, Дженнет, Елина, Златослава, Ниссо и Хаят.

Среди редких мужских имен специалисты ЗАГС отметили Адама, Амиля, Евсея, Мартина, Джамала, Наргиза, Самина, Серкана, Турала и Шаха Газанфара.

В управлении ЗАГС отметили, что большинство родителей в Челнах традиционно выбирают для детей благозвучные, современные и интернациональные имена.

#самые популярные имена
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