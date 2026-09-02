«Мы буквально ведем их за руку»: как в Татарстане помогают бывшим осужденным

Дать шанс начать жизнь с чистого листа тем, кто совершил преступление, позволяет закон «О пробации в Российской Федерации». Он действует почти два года и уже показал свою эффективность. Бывшим осужденным дают кров, помогают найти работу – делают всё, чтобы они вновь не оступились.





Бывшим осужденным помогают найти работу, получить образование, новую профессию и многое другое

Фото: © «Татар-информ»

За полтора года за помощью обратились 2 тысячи бывших осужденных

Около 2 тысяч человек за полтора года обратились за помощью в центры пробации и другие организации, которые помогают бывшим осужденным. Им дают возможность адаптироваться на свободе, восстановить связь с семьей, трудоустроиться и найти жилье. Вся эта работа помогает им встать на правильный путь и не совершить преступление вновь.

«Эта работа ведется в соответствии с законом “О пробации в Российской Федерации”. Он начал действовать с января 2024 года. Пробация – это комплекс мер, направленный на оказание содействия в получении помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, отбывающих уголовные наказания без изоляции от общества, наказания в виде лишения свободы и принудительных работ, а также освобожденных из мест лишения свободы и исправительных центров», – рассказала старший инспектор по особым поручениям отдела исполнительной и постпенитенциарной пробации УФСИН России по РТ Лилия Коньшина.

Лилия Коньшина: «Пробация – это комплекс мер, направленный на оказание содействия в получении помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, из числа лиц, отбывающих уголовные наказания без изоляции от общества» Фото: предоставлено Лилией Коньшиной

С января 2025 года в закон были внесены изменения. Если раньше помощь оказывали тем, кто не был лишен свободы, то теперь и тем, кто отбывал наказание в местах лишения свободы и был осужден к принудительным работам, объяснила она.

Таким образом, на сегодняшний день существует три вида пробации: исполнительная, пенитенциарная и постпенитенциарная. Первая направлена на помощь тем, чье наказание не связано с лишением свободы, пенитенциарная – для тех, кто еще находится в исправительном учреждении либо исправительном центре, а постпенитенциарная начинается уже после освобождения.

Сегодня в Татарстане функционируют пять центров пробации, три из них находятся в Казани

«В целях реализации закона о пробации на территории Республики Татарстан созданы необходимые условия, в том числе открыты центры пробации. Центры пробации – самостоятельные организации, не подведомственные уголовно-исполнительной системе, они созданы некоммерческими, в том числе религиозными организациями, социально ориентированными общественными организациями и объединениями», – объяснила Лилия Коньшина.

Сегодня в Татарстане работают уже пять центров пробации, три из них находятся в Казани Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

30 апреля 2025 года в Казани открыли первый в республике центр пробации, где бывшим осужденным помогают встать на ноги и начать жизнь с чистого листа.

Сегодня в Татарстане работают уже пять центров пробации – три из них находятся в Казани, один в Нижнекамске, еще один в Пестречинском районе республики. В них бывшие осужденные живут, с ними проводят занятия психологи и работают представители различных министерств и ведомств.

Им помогают найти работу, получить образование, новую профессию, возобновить связь с семьей, восстановить документы, оформить пособия, пенсии, получить психологическую, юридическую, медицинскую помощь и многое другое. Кроме того, постояльцам центров пробации оказывают духовно-нравственную поддержку, ведь именно правильный настрой помогает встать на правильный путь.

«Федеральным законом предусмотрены субъекты пробации. К ним относятся федеральные органы исполнительной власти: министерства, ведомства, учреждения уголовно-исполнительной системы. Также это служба занятости, учреждения социальной защиты, здравоохранения и многие другие. Кроме того, в пробации участвуют и некоммерческие организации, религиозные, в том числе организации социального обслуживания, и многие другие», – рассказала старший инспектор.

Что касается трудоустройства бывших осужденных, то для них специально резервируют рабочие места на предприятиях республики. Этот вопрос находится на контроле Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ.

«С начала реализации Федерального закона в уголовно-исполнительные инспекции и учреждения УИС Республики Татарстан за помощью обратилось свыше 2 тысяч человек. Всем обратившимся оказано содействие», – привела данные Лилия Коньшина.

Статистика показывает: лишь совсем малый процент из числа тех, кто обратился за помощью, вновь оступился и оказался на скамье подсудимых. Важно это не только для осужденных, но и для всего общества, ведь жертвами краж, ограблений и других преступлений становятся обычные люди.

Фото: © «Татар-информ»

«Те, кто нам обращается, – люди с очень сложными судьбами»

Один из казанских центров пробации был открыт при Центре социальной реабилитации «Приют человека». Находится он на улице Бурхана Шахиди, 26.

«У нас подписано соглашение с УФСИН России по Республике Татарстан. Работу эту мы проводим с января этого года. Те, кто нам обращается, – это люди, попавшие в очень сложные жизненные обстоятельства. У кого-то нет жилья, кто-то без документов, кто-то утратил социальные связи. Отсюда возникают другие проблемы: невозможно устроиться на работу, получить пенсию, медицинскую помощь. Все эти вопросы решаются в нашем центре. К каждому, кто обратился, индивидуальный подход», – рассказывает директор центра Александр Суханов.

Работа выстроена поэтапно: сначала приступает психолог, затем специалист по финансовой грамотности. К работе подключается Центр занятости населения – там помогают получить профессию и найти работу. Параллельно помогают восстановить связь с семьей, оформить все необходимые документы и так далее.

Александр Суханов: «Еще до принятия закона о пробации мы выполняли эту работу, просто теперь, когда между нами и ФСИН подписано соглашение, мы, так скажем, узаконили наши отношения» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Еще до принятия закона о пробации мы выполняли эту работу, просто теперь, когда между нами и ФСИН подписано соглашение, мы, так скажем, узаконили наши отношения. Работа велась с 2018 года, с момента открытия нашего благотворительного проекта “Приют человека”. Мы помогаем тем, кто не имеет своего жилья и оказался на улице, попал в сложную жизненную ситуацию. В том числе помогали тем, кто только освободился из мест лишения свободы, – нередко после выхода на свободу человеку некуда пойти, он оказывается на улице», – объяснил руководитель центра.

Один из важных аспектов в этой работе – восстановление связи с родными и близкими, подчеркивает Александр Суханов.

«Человек – существо социальное, поэтому важно, чтобы рядом с ним находился родной человек. Тот, кто мог бы поддержать, с кем можно было бы поделиться своими бедами, проблемами. Поэтому в нашем центре есть отдельный сотрудник, который занимается восстановлением социальных связей. Когда наш подопечный начинает зарабатывать первые деньги, мы напоминаем, что у него есть дети, что нужно связаться с супругой и перевести ей некоторую сумму. Так человек постепенно возвращается в свою семью. Очень важно, чтобы человека на этом нелегком пути сопровождали близкие», – подчеркнул он.

Один из казанских центров пробации был открыт при Центре социальной реабилитации «Приют человека» Фото: © Елена Фенина / «Татар-информ»

«Помощь им – это обеспечение безопасности нашего общества»

Нужна и важна поддержка не только самим бывшим осужденным, уверен директор «Приюта человека».

«Помощь таким людям – это обеспечение безопасности нашего общества. По статистике, больше половины всех преступлений совершаются теми, кто раньше уже был осужден. Большая часть рецидивов происходит в первый год после освобождения. А жертвами этих преступлений становятся дети, женщины, пожилые люди. Поэтому ответственность нашего общества – проследить, чтобы рецидивов было как можно меньше», – обратил внимание Александр Суханов.

В качестве примера он привел историю одной из подопечных центра, сейчас ей 54 года.

«В общей сложности она провела в местах лишения свободы 23 года, то есть почти полжизни. В основном привлекалась за кражи разной степени тяжести. Она пришла к нам, мы ее поддержали. Сейчас она работает, восстановила отношения с дочерью, устроилась на работу, сняла квартиру. Я уверен, вновь совершать преступления она не будет», – говорит он.

Еще один подопечный центра был приговорен к десяти годам лишения свободы за тяжкое преступление.

«Он получил травму руки, ему провели ампутацию. Потом у него обнаружили диабет, другие болезни. Он вышел на свободу, был никому не нужен. Мы помогли ему, сейчас у него свое дело, ездит на хорошей машине, построил дом, женился. Он состоявшийся человек и уже сам помогает нашему центру. Часто он приходит, чтобы поговорить с нашими подопечными, дать им совет и показать на своем примере, что их жизненная ситуация – это не есть тупик, это их выбор. Человек сам выбирает свой путь – двигаться ему вверх или вниз», – рассказал руководитель центра.

Ольга Молостова: «Все, кто обращается к нам, могут рассчитывать на проживание в течение полугода, помощь психологов, социальных работников – мы оказываем все услуги, предусмотренный законом о пробации» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«С женой был разведен, с детьми не общался – после освобождения идти было некуда»

Помогают тем, кто сбился с пути, и в Центре социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий «Милосердие», расположенном на улице 1-я Муромская, 33а.

«Все, кто обращается к нам, могут рассчитывать на проживание в течение полугода, помощь психологов, социальных работников – мы оказываем все услуги, предусмотренные законом о пробации», – рассказала директор центра Ольга Молостова.

Такого срока достаточно, чтобы найти работу, жилье и восстановить документы, уверяет она.

«Мы помогали мужчине, который отбывал длительный срок в колонии, был осужден за тяжкое преступление. С женой он был разведен, с детьми не общался, поэтому после освобождения идти ему было некуда. Он обратился к нам за помощью, и наши специалисты помогли восстановить ему документы, предоставили временную регистрацию, мы устроили его к себе в центр дворником. Зарплаты ему хватает, чтобы снимать комнату. Никаких вопросов с ним у нас не возникает, работает он уже два года», – привела пример директор центра

Еще один подопечный, Александр, был осужден на 17 лет лишения свободы, но, находясь в колонии, подписал контракт с Минобороны РФ. С мая 2023 года он участвовал в специальной военной операции в составе штурмовых рот «Z».

«Он отслужил полгода и был помилован. После возвращения с фронта обратился к нам за помощью – ему некуда было идти, не было жилья и семьи. Мы помогли восстановить ему документы, помогли оформить инвалидность и определили в дом-интернат», – рассказывает Ольга Молостова.

Она отмечает, что настроить на нужный лад подопечных центра помогают психологи.

«К каждому человеку у нас индивидуальный подход. Когда люди длительное время находятся за решеткой, они словно выбиваются из жизни. Там они живут по определенному распорядку, где все понятно и предсказуемо: они по расписанию кушают, ходят в душ, занимаются споротом и так далее. А когда они выходят на свободу, ритм жизни меняется, приходится уже самим налаживать свой быт. Поэтому первое время им нужна поддержка, пошагово объяснять, где написать заявление, куда подать документы. Мы буквально за руку ведем их, чтобы научить, как жить правильно», – объясняет Ольга Молостова.