Жителю Казани грозит штраф за постройку сауны в своей квартире

Казанец может получить штраф за незаконную установку сауны в своей квартире.

Как сообщили в Госжилинспекции РТ, житель дома на улице Восстания устроил сауну в санузле своей квартиры. Для этого он сделал перепланировку и возвел перегородку. Тем не менее, такая самодеятельность запрещена законом – инженерные сети не выдерживают такие нагрузки, а вероятность пожара возрастает в разы.

«В отношении собственника возбуждено дело об административном правонарушении», – рассказали в ГЖИ.