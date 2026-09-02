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Происшествия 2 сентября 2026 18:26

Жителю Казани грозит штраф за постройку сауны в своей квартире

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Казанец может получить штраф за незаконную установку сауны в своей квартире.

Как сообщили в Госжилинспекции РТ, житель дома на улице Восстания устроил сауну в санузле своей квартиры. Для этого он сделал перепланировку и возвел перегородку. Тем не менее, такая самодеятельность запрещена законом – инженерные сети не выдерживают такие нагрузки, а вероятность пожара возрастает в разы.

«В отношении собственника возбуждено дело об административном правонарушении», – рассказали в ГЖИ.

#Госжилинспекция РТ #сауна
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