Число курьерских компаний и ИП в Татарстане выросло почти втрое за три года

Число организаций и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере курьерской доставки в Татарстане, с августа 2023 года выросло почти втрое – с 15 до 44. Такие данные приводятся в совместном исследовании «Контур.Фокуса» и СДЭК, имеющемся в распоряжении «Татар-информа».

Аналитики учитывали компании и ИП, для которых курьерская доставка различными видами транспорта является основным видом деятельности. За три года количество таких участников рынка увеличилось на 29, или 193,3%.

С августа 2023 года по июль 2026-го в республике зарегистрировали 52 организации и ИП с соответствующим основным видом деятельности, ликвидировали 23. Наибольшее число новых участников появилось в 2025 году – 23 против 12 годом ранее. За январь–июль 2026 года зарегистрировали еще 15 компаний и ИП, ликвидировали шесть.

Аналитик проекта «Контур.Фокус» Анастасия Мокшанцева связала рост отрасли с расширением онлайн-торговли и передачей логистики на аутсорсинг.

«Рост отрасли курьерской доставки в Республике Татарстан почти в 3 раза за три года объясняется несколькими факторами: активным ростом онлайн-продаж, трендом на аутсорсинг логистики, когда бизнес передает доставку сторонним операторам, чтобы не содержать собственный автопарк. Растет и интеграция логистических сервисов в крупную розницу – доставка от партнера становится частью предложения», – сказала она.

При этом, по оценке эксперта, рынок продолжит расти, но темпы будут постепенно снижаться. Конкурентоспособность компаний будет зависеть от стабильности сервиса и способности контролировать расходы на фоне роста стоимости топлива и логистики.

Курьерский рынок расширяется вслед за онлайн-торговлей

По итогам 2025 года объем российского рынка электронной коммерции достиг 13,4 трлн рублей, увеличившись за год на 19%. Число онлайн-заказов выросло на 24%.

Маркетплейсы остаются основным драйвером e-commerce, однако значительная часть продаж приходится на другие каналы. Около 38% оборота российской онлайн-торговли, или примерно 5,1 трлн рублей, формируется за пределами универсальных маркетплейсов.

Бизнес при этом все чаще использует несколько каналов одновременно – маркетплейсы, собственные интернет-магазины и B2B-продажи. Это повышает спрос не только на стандартную доставку, но и на комплексные логистические услуги.

В частности, растет востребованность доставки продавцом (DBS), перевозок до маркетплейсов, сборных и отдельных грузовых перевозок, фулфилмента и возвратной логистики. В СДЭК в конце июля трафик направления фулфилмента увеличился на 80%.

Клиенты при выборе логистического оператора обращают внимание не только на стоимость услуг, но и на скорость доставки, географию, IT-интеграции, возможность отслеживания отправлений и работу с маркетплейсами.

Исследование также показывает, что при росте числа небольших участников рынка его дальнейшее масштабирование требует существенных инвестиций в инфраструктуру.