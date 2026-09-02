«Рубин» по пенальти обыграл «Оренбург» в Кубке России

Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» одержал вторую подряд победу в серии послематчевых пенальти на групповом этапе FONBET Кубка России. В гостевом матче 3-го тура «Пути РПЛ» против «Оренбурга» основное время завершилось со счётом 1:1.

На 12-й минуте гости вышли вперёд благодаря голу нападающего Жака Сиве. Хозяева отыгрались на 54-й минуте – отличился Андрей Касаджиков. В серии пенальти точнее оказались футболисты «Рубина» (4:2), которые уже побеждали в послематчевой лотерее на этом турнире (1:1, 5:3 со «Спартаком»).

После трех туров в группе А по четыре очка у «Рубина» и «Оренбурга», при этом лидируют хозяева по дополнительным показателям. Третье место занимает «Спартак» (4 очка), четвертое – «Родина» (3 очка).

Ответные встречи в этой группе пройдут 15 октября: «Рубин» снова сыграет с «Оренбургом», а «Спартак» встретится с «Родиной». Действующим обладателем Кубка России является «Спартак», обыгравший в Суперфинале «Краснодар» (4:3 по пенальти).