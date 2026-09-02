«Кто долгое время успешно работает – наши маяки»: как в Татарстане помогают НКО

Для некоммерческих организаций в Татарстане разработаны различные меры поддержки. На развитие своих проектов они могут получить гранты и премии. Сейчас начался прием заявок на премию Раиса РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества. Предусмотрено несколько премий по 500 и 800 тысяч рублей. Подробнее – в материале «Татар-информа».





Кадр с пресс-конференции

«Премия становится хорошим стимулом для продолжения активной общественной работы»

В Татарстане 1 сентября стартовал прием заявок на соискание премии Раиса РТ за вклад в развитие институтов гражданского общества. Прием документов продлится до 5 октября, рассказал на пресс-конференции в «Татар-информе» председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев.

«Премия вручается с 2015 года. Мы были пионерами в этой сфере в части поддержки. Выдвигать соискателей на премию могут некоммерческие организации, общественные советы при министерствах, ведомствах, муниципальных образованиях», – отметил он.

По словам Терентьева, всего предусмотрено пять премий для некоммерческих организаций по 800 тыс. рублей и три премии для граждан России по 500 тыс. рублей. «С 2014 года в два раза увеличен размер премий», – подчеркнул он.

Социально ориентированные некоммерческие организации могут получить премию за деятельность и проекты, получившие общественное признание и внесшие значительный вклад в развитие некоммерческого сектора. Кроме того, премию вручают за научные исследования в области гражданского общества.

Фото: пресс-служба Общественной палаты РТ

Граждане, внесшие значительный многолетний личный вклад в развитие институтов гражданского общества в Татарстане, также могут претендовать на премию.

«Эта премия становится хорошим стимулом для продолжения активной общественной работы. Всего за 11 лет ее получили 81 лауреат, 29 граждан и 49 НКО. В общей сложности за 11 лет было подано 977 заявок, то есть около тысячи организаций и физлиц претендовали на эту премию. И мы призываем участвовать в конкурсе. Заявка – это уже первый шаг к победе. Есть организации, которые не сразу становились победителями, но двигались к победе», – заявил Терентьев.

Например, в 2015 году премию получил председатель правления Благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией, имени Анжелы Вавиловой Владимир Вавилов за создание первого в России детского хосписа. В 2016 году награды был удостоен Джавдет Сулейманов как основатель молодежного центра и республиканского молодежного общественного фонда «Сәләт».

Председатель Общественной палаты РТ Александр Терентьев Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На гранты Раиса РТ на развитие гражданского общества направят более 163 млн рублей

В Татарстане действуют различные меры поддержки некоммерческих организаций. Так, например, НКО могут участвовать в конкурсе на гранты Раиса РТ на развитие гражданского общества. Общий бюджет конкурса в этом году превысил 163 млн рублей, рассказал председатель Общественной палаты РТ.

Заявки на конкурс принимались с 1 июля по 14 августа, а победителей определят в конце октября – начале ноября.

Терентьев отметил, что всего на этот конкурс поступило 485 заявок, в том числе 433 от некоммерческих организаций Татарстана и 52 из других российских регионов. «Активность неплохая. Но каждый год некоммерческие организации нескольких районов, в этом году трех районов, не заявляются на этот конкурс. Мы считаем, что это не очень хороший сигнал. На заседании Общественной палаты мы детально проанализируем активность районов», – подчеркнул он.

Принять участие в конкурсе в этом году можно было по 21 направлению. Самые востребованные у НКО направления, по словам Терентьева, – социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; патриотическое воспитание детей и молодежи; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения; поддержка семей участников СВО.

«Но больше всего заявок поступило на направление по сохранению и развитию татарской национальной культуры и традиций. И здесь нужно учитывать, что этот конкурс открыт не только для республики, а и все регионы России могут принять в нем участие», – заметил он.

Помимо государства существенную поддержку некоммерческому сектору оказывает крупный бизнес, сказал Терентьев.

Член Общественной палаты РТ и директор благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» Альфия Валиева Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Всего лишь 30% НКО имеют разработанные стратегии, остальные работают от гранта до гранта»

Сотрудникам некоммерческих организаций необходимы практические занятия, поскольку у этого сектора есть запрос на профессионализацию, заявила член Общественной палаты РТ и директор благотворительного фонда «АК БАРС СОЗИДАНИЕ» Альфия Валиева.

Согласно данным Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора Высшей школы экономики, 91% сотрудников некоммерческих организаций учатся на собственном опыте методом проб и ошибок, сообщила она.

«71% сотрудников НКО учатся у коллег, но системная поддержка профессионального сообщества развита недостаточно – так они сами говорили во время опроса. И всего лишь 30% НКО имеют разработанные стратегии. Остальные работают от гранта до гранта», – сказала Валиева.

Она также назвала барьеры, которые препятствуют профессиональному развитию сотрудников некоммерческих организаций. Так, 48% опрошенных отметили, что им не хватает на это времени, 43% указали на слабую управленческую культуру, еще столько же – на отсутствие карьерных траекторий, 40% – на нехватку денег на обучение.

«В этой связи вырисовывается потребность в системе обучения всей команды, а не только лидеров. Нужна практика вместо лекций и, конечно, наставничество. Поэтому Общественная палата и благотворительный фонд разработали несколько практик», – заметила Валиева.

Кадр с пресс-конференции

Эта ситуация не характеризует только нынешний этап развития некоммерческого сектора, так было всегда, уточнил Терентьев.

«У нас идет постоянное обновление некоммерческого сектора – кто-то завершает свою работу, кто-то начинает, а кто-то возвращается в эту сферу. Сменяемость есть. Кто-то на одной точке споткнулся и решил, что это не его. То есть, к сожалению, не так много, как бы нам хотелось, примеров успешной длительной работы. Но те, кто длительное время успешно работает, – это наши маяки, ориентиры», – добавил он.

По словам Терентьева, в государственный реестр поставщиков социальных услуг сейчас входит 67 некоммерческих организаций. «Они реализуют проекты. У них есть кадры, опыт, компетенции, их проекты достаточно уникальные. К примеру, есть проект по работе с особенными детьми. Здесь нужны особые знания медицины и психологии», – заключил он.