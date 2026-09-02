news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
На главную ТИ-Спорт 2 сентября 2026 19:34

Артига в раздевалке: «Надо добивать, если почувствовали кровь»

Читайте нас в
Телеграм
Артига в раздевалке: «Надо добивать, если почувствовали кровь»
Фото: rubin-kazan.ru

Наставник «Рубина» Франк Артига эмоционально отреагировал на победу команды над «Оренбургом» в серии пенальти.

Наставник отметил, что подобные матчи нужно дожимать:

«Есть фраза такая: «Если чувствуете запах крови, надо добивать». И в первом тайме мы знали, что исход матча может меняться, и, к сожалению, он поменялся. Нигма, спасибо и всех с победой! Ребят, завтра отдых, вы заслужили. Через три дня нам предстоит матч дома с «Ахматом». Ребят, эту серию надо продолжать», – сказал Артига в раздевалке.

Следующий матч клуб из Татарстана проведет в Казани 7 сентября против «Ахмата».

Добавим, «Рубин» обыграл «Оренбург» во втором туре Кубка России – 1:1 (2:4 пен) в серии пенальти.

#фк рубин
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Путин назвал чушью вбросы о мобилизации после выборов

2 сентября 2026

В Татарстане участники СВО и их близкие могут пройти программу «СВОй» бизнес

2 сентября 2026
Новости партнеров