Ахметов открыл новое здание гимназии на 500 учеников в Агрызе

Исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета Татарстана Марат Ахметов в День знаний посетил Агрызский район, где ознакомился с работой социальных объектов и принял участие в торжественной линейке в гимназии №1 имени Героя Советского Союза Асафа Абдрахманова.

Новый учебный год вместе с ним открыли заместитель министра образования и науки Татарстана Алсу Асадуллина, глава Агрызского района Ленар Нургаянов и генеральный директор «Татэнерго» Раузил Хазиев.

Торжественная линейка впервые прошла в новом здании гимназии, рассчитанном на 500 учеников. Директор образовательного учреждения Раушания Азиятуллина рассказала, что необходимость строительства возникла из-за аварийного состояния прежнего здания, возведенного в 1936 году. Новую школу открыли в год 90-летия гимназии.

За 90 лет работы гимназия сформировала собственные традиции, а ее выпускники добиваются высоких результатов в гуманитарных и естественных науках. С 2010 года образовательное учреждение является центром компетенций в области электронного образования.

Здесь также реализуются программы дополнительного образования по направлению «Школьный туризм». Особое внимание педагоги уделяют изучению языков, культуры и традиций народов России и Татарстана.

Два года назад гимназии присвоили имя Героя Советского Союза Асафа Абдрахманова – уроженца Агрызского района, известного своими подвигами во время службы на флоте.

От имени руководства Татарстана Ахметов поздравил учеников, педагогов и родителей с Днем знаний. Он отметил, что около трети республиканского бюджета направляется на развитие образования, поскольку от подготовки молодого поколения зависит будущее Татарстана.

По словам Ахметова, возможности экономики республики позволяют ежегодно строить десятки школ и других образовательных учреждений, а также реконструировать тысячи объектов. К 2030 году руководство Татарстана ставит задачу увеличить валовой региональный продукт до 10 трлн рублей. Это, по его оценке, позволит продолжить развитие республики.

Ахметов выразил надежду, что новая гимназия станет началом более масштабных преобразований в Агрызском районе.

Глава района Ленар Нургаянов рассказал, что новое здание гимназии ждали около десяти лет. По его словам, школа получила современное оснащение, в том числе лаборатории, учебно-методические кабинеты и спортивную площадку, которые должны помочь ученикам добиваться высоких результатов.

Гимназия ежегодно участвует во Всероссийской олимпиаде школьников. Результаты ее выпускников на Едином государственном экзамене по русскому языку, профильной и базовой математике, физике и английскому языку превышают средние показатели по Татарстану.

Во время посещения гимназии Ахметов осмотрел учебные кабинеты и принял участие в открытии профильного энергокласса, созданного при поддержке «Татэнерго». Он предназначен для школьников, которые выбрали углубленное изучение физики и электротехники. В классе планируют готовить будущих инженеров и специалистов энергетической отрасли.

Общаясь с журналистами, Ахметов также отметил динамичное развитие Агрызского района. Он положительно оценил работу главы муниципалитета, подчеркнув его вовлеченность в развитие территории и работу по объединению жителей вокруг общих задач.

Открытие нового здания гимназии Ахметов назвал значимым событием не только для Агрызского района, но и для всего Татарстана. Школу построили по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий», которая реализуется в том числе при финансовом участии республики.

Ахметов обратил внимание на заинтересованность педагогического коллектива и любознательность учеников гимназии. По его словам, образовательное учреждение сочетает обучение и воспитательную работу с сохранением традиций и родных языков.

В 2026 году в первый класс в Татарстане пошли 44 тыс. детей. Всего 1 сентября за парты сели более 511 тыс. школьников. С 2010 года в республике построили 115 школ. К началу нового учебного года открылись четыре новых образовательных учреждения на 1,6 тыс. мест и два дополнительных корпуса общей вместимостью 1,2 тыс. учеников.

В рамках рабочей поездки Ахметов также посетил новый многофункциональный центр «Импульс», который объединяет образовательную, спортивную и культурно-досуговую инфраструктуру. Его, как и новое здание гимназии, построили по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий».

В центре оборудованы залы для большого тенниса и борьбы, универсальные пространства для групповых занятий и тренажерные залы. Кроме того, предусмотрена площадка для проведения культурных и общественных мероприятий.

В Агрызе также продолжается развитие общественных пространств. В День знаний в городе открыли новый парк «Школьный», который объединил в единое пространство гимназию, многофункциональный центр и сквер. В парке появились пешеходные дорожки, детские игровые площадки, спортивные зоны и велодорожки.