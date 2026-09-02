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Общество 2 сентября 2026 11:38

В Елабуге с 1 сентября закрыли купальный сезон

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В Елабуге с 1 сентября закрыли купальный сезон
Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

В Елабуге с 1 сентября официально завершился купальный сезон на городском пляже. Об этом в своем канале «МАКС» сообщил глава Елабужского района Рустем Нуриев.

Решение принято в связи с сезонным снижением температуры воздуха и воды в Каме. Сейчас их показатели не соответствуют санитарно-гигиеническим нормативам для безопасного купания.

При этом пляжная зона продолжит работать для прогулок и отдыха на свежем воздухе. В межсезонье жителей и гостей города просят бережно относиться к территории, соблюдать чистоту и не оставлять после себя мусор.

#пляжный сезон
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