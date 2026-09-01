В Казани презентуют книгу о военном деле Золотой Орды и Казанского ханства

В отеле «Ногай» 3 сентября состоится презентация книги доктора исторических наук Искандера Измайлова «Дела войны. Книга 2. Улус Джучи (Золотая Орда). Казанское ханство». Мероприятие пройдет в рамках книжного клуба «Миллиард.Татар» совместно с Татарским книжным издательством.

На встрече автор расскажет о развитии огнестрельного дела у казанских татар, отличиях татарской и московской артиллерии, а также о военной тактике с применением огнестрела. Слушатели узнают, когда Золотая Орда начала использовать порох, где производилось огнестрельное оружие и чем восточное оружие отличалось от европейского.

Начало в 18:00, вход со стороны улицы Баумана. На мероприятии можно будет приобрести книгу и другие издания по истории тюрко-татарских государств. Регистрация доступна по ссылке.