Миронов предложил создать аналог «Пушкинской карты» для пенсионеров

В России предложили создать для пенсионеров аналог «Пушкинской карты», который позволит бесплатно посещать учреждения культуры. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов, сообщает «Абзац».

Политик также предложил запустить отдельную программу, по которой пожилые россияне смогут ежегодно получать деньги для совместного посещения культурных мероприятий с внуками.

Миронов напомнил, что ранее уже предлагал расширить практику использования специальных карт для посещения учреждений культуры. В 2022 году он выступил с инициативой создать «Чеховскую карту», которая позволила бы людям старшего возраста бесплатно ходить в театры, кино и музеи.

В марте 2026 года Миронов вместе с депутатом Яной Лантратовой направил в Минкультуры предложение запустить программу «Связь поколений». Она предполагает ежегодное начисление 10 тыс. рублей женщинам от 55 лет и мужчинам от 60 лет для посещения культурных мероприятий вместе с внуками в возрасте от шести до 13 лет.

Средства предлагается разрешить тратить на билеты в театры, музеи, цирки, зоопарки и планетарии, а также на экскурсии по родному региону. Миронов подчеркнул, что программа рассчитана не только на пенсионеров, но и на граждан предпенсионного возраста. По его словам, ранее выдвинутые предложения остаются актуальными.

Кроме того, политик выступает за создание еще двух специальных карт. «Гоголевскую карту» предлагается использовать для покупки книг, а «Никитинскую» – для поездок в туристические, культурные и образовательные центры России.

Миронов также считает необходимым увеличить номинал действующей «Пушкинской карты» до 20 тыс. рублей и сделать ее накопительной. Возможность накапливать неиспользованные средства, по его мнению, следует предусмотреть и для карт, предназначенных для пенсионеров.