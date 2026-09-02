В Татарстане участники СВО и их близкие могут пройти программу «СВОй» бизнес

В Татарстане ветераны СВО и их близкие, планирующие создать собственный бизнес, вернуться к старому или улучшить уже имеющийся, могут пройти обучение по федеральной программе «СВОй бизнес». Образовательный интенсив пройдет с 7 по 11 сентября в Набережных Челнах. Заявки на участие еще открыты, оставить ее можно здесь.

«Стартовавшая в марте прошлого года программа уже объединила порядка 1200 ветеранов спецоперации и членов их семей из более чем 50 регионов страны. Мы видим эффективность этой инициативы: 45 % участников либо открыли бизнес, либо вывели свое дело на новый уровень. Ее полезность и положительный отклик от наших ветеранов – дали возможность продолжить программу», – отметила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству, федеральный координатор партпроекта «Предпринимательство» Альфия Когогина.

«СВОй бизнес» помогает ветеранам спецоперации и их близким адаптироваться к мирной жизни через предпринимательство. Участники получат необходимые знания и навыки для запуска и развития своего дела, разработают бизнес-планы, потом защитят их и приступят к их реализации при поддержке опытных наставников.

Обучение продлится пять дней в очном формате в учебном центре «Союзники» в Набережных Челнах, который располагается на проспекте Хасана Туфана, 8.

Ветераны и их близкие освоят несколько модулей, среди которых: основы предпринимательства, генерация бизнес-идей, оценка рынка, юридические аспекты, налогообложение, финансовое планирование и меры государственной поддержки. А наставники будут помогать им выстраивать путь от генерации бизнес-идей до выхода на первые продажи.

При этом участники программы будут посещать действующие предприятия, которые позволят им увидеть реальные бизнес-процессы. Завершится обучение защитой собственных бизнес-планов и выдачей сертификатов. Программу организовали: «Единая Россия», «ОПОРА РОССИИ» и Корпорация МСП при поддержке Правительства Татарстана.