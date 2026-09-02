«Нишевый», «газ» и «Колобок» вошли в число претендентов на «Слово года»

«ИИ», «Колобок», «пухосос», «нишевый» и «газ» в значении призыва к действию вошли в список из 40 претендентов на звание «Слово года – 2026». Об этом сообщили РИА Новости в импринте «Лингва».

В этом году проект проходит под концепцией «География языка». Организаторы намерены определить слово, которое объединяет жителей разных регионов России и отражает региональную идентичность. Отбор участников стартовал 20 августа.

В число финалистов вошли как понятия из общественно-политической и новостной повестки – «белые списки», «блокировка», «БПЛА», Wildberries, – так и популярные интернет-выражения. Среди последних оказались «6-7» («сикс-севен») и «газ» в значении «действуй». В список также попали прилагательное «нишевый», «пухосос» и «Колобок».

Впервые в рамках проекта определят не только федеральное «Слово года», но и слова-символы для каждого из восьми федеральных округов.

При выборе финалистов организаторы используют результаты народного голосования, анализ больших данных и мнение экспертов. В рабочую группу вошли ректор Литературного института имени А.М. Горького Алексей Варламов, медиум Олег Шепс, режиссер Антон Маслов, писательница Анастасия Завозова, предприниматель Николай Василенко и другие специалисты.

Победителей по федеральным округам и главное «Слово года – 2026» объявят на Международной ярмарке интеллектуальной литературы в октябре-ноябре.

В 2025 году главным словом по итогам народного голосования стала «тревожность». В других номинациях победили «окак», «ИИ» и «промпт».