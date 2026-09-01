От «фигурки» до манежей: какие спортивные объекты появятся в РТ в 2026 году

Конец лета – начало осени в этом году не просто время, это период, когда к сдаче подготовлено множество спортивных объектов. Тут вам и Центр развития футбола, и школа фигурного катания. А какие еще объекты в ближайшее время получат зеленый свет в нашей республике и распахнут свои двери – в материале «ТИ-Спорта».





Минниханов и Метшин дали старт центрам фигурного катания и футбола

Наверное, самой ожидаемой спортивной стройкой Татарстана был Центр фигурного катания. Объект был открыт за два дня до предполагаемого срока – Раис республики Рустам Минниханов и мэр Казани Ильсур Метшин первыми инспектировали новое сооружение и дали ему билет в счастливое плавание.

Двумя днями позже на базе этого центра была открыта школа фигурного катания. И не имени Алины Загитовой. Как отметила сама фигуристка, «сейчас идет юридическое урегулирование, и все меняется довольно быстро». При этом стоит отметить, что корреспондент «ТИ-Спорта» побывал на открытии – об этом мы рассказывали в репортаже с места событий.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Из общих характеристик отметим, что площадь спортивного комплекса превышает 6 тысяч квадратных метров. В здании оборудована современная ледовая арена с искусственным льдом и трибунами на 252 места. Для подготовки спортсменов предусмотрены разминочный, тренажерный и два хореографических зала, зона для кардиотренировок, а также специализированный зал для отработки элементов программ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Еще одной новинкой спортивной Казани является Центр развития футбола, расположенный на улице Копылова. Его открыли Раис республики и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко. Подчеркнем, что этот объект строился поэтапно.

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко Фото: rubin-kazan.ru

Он представляет собой общую площадь свыше 10 тысяч квадратных метров. И включает крытый футбольный манеж, два открытых тренировочных футбольных поля с искусственным покрытием, общежитие для спортсменов и универсальный спортивный комплекс. Внутри также есть тренировочное поле 20×20 метров, бассейн, хамам, криосауна, массажная, конференц-зал, медиацентр, тренерские и врачебные кабинеты, аналитический отдел, гимнастический зал и номера для проживания спортсменов. Подчеркнем, что Центр развития футбола построен за счет средств Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» и бюджета Республики Татарстан.

Центр стрельбы из лука откроется в середине сентября

А вот еще один значимый объект для Татарстана, Центр стрельбы из лука, откроет свои двери в середине сентября. Если помните, первый камень в него в прошлом году в рамках чемпионата России заложил тогдашний генеральный прокурор страны Игорь Краснов. А вот открывать центр будет нынешний генеральный прокурор Александр Гуцан.

Генеральный прокурор Александр Гуцан Фото: epp.genproc.gov.ru

«Строительство этого объекта также находится на финальной стадии. Планируем его открытие приурочить к проведению Всероссийских соревнований по стрельбе из лука «Кубок Генерального прокурора Российской Федерации» – турнир пройдет с 14 по 18 сентября. Внутри центра остались мелкие работы, вопросов по срокам также нет. Строительство идет по графику, строители держат все процессы на особом контроле», – рассказал «ТИ-Спорту» заместитель министра спорта РТ Алмаз Хусаинов.

В ведомстве также отметили, что сам центр будет находиться на балансе СШОР «ФСО «Тасма». Но, безусловно, так как в республике нет центра для стрельбы из лука, объект станет «центром притяжения в первую очередь для наших спортсменов».

Заместитель министра спорта РТ Алмаз Хусаинов Фото: пресс-служба Минспорта РТ

Ледовые арены и МФЦ «Агрыз»

Ни для кого не секрет, что одним из любимых видов спорта татарстанских болельщиков является хоккей. И надо сказать, что спортивные чиновники Татарстана в этом направлении усердно работают в развитии инфраструктуры.

«Благодаря решению Раиса Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова в республике запущена новая программа по строительству крытых ледовых арен. Задача – за 4 года построить в муниципалитетах республики 12 новых арен, по три каждый год. В этом году уже завершается строительство в Аксубаевском, Тукаевском и Новошешминском районах. Планируем открытие в начале сентября», – заверил «ТИ-Спорт» Хусаинов.

Таким образом, планируется, что к 2029 году все муниципальные районы республики будут иметь свою ледовую арену. Правда, эти арены будут больше рассчитаны для тренировки молодых хоккеистов. Но в Минспорте РТ подчеркивают, что «на аренах мы оставляем специальное пространство для трибун – если районы хотят, чтобы объект принимал соревнования, они могут либо арендовать их, либо дооснастить трибунами». Тем более что технически такая возможность там будет – объект может вмещать 250–400 зрителей при необходимости.

Не можем обойти стороной и многофункциональный центр «Агрыз». Отметим, что этот объект строится по государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий». В нем планируется две площадки – универсальный спортивный зал для занятий большим теннисом и малый спортивный зал для занятий единоборствами.

Президент Федерации тяжелой атлетики РФ Александр Винокуров Фото: rfwf.ru

Что еще в скором времени должны построить в Татарстане в спортивной сфере?

В первую очередь, говоря об объектах, которые только находятся в разработке, стоит отметить Центр тяжелой атлетики. Его проект готовился несколько лет, вносилось множество правок. Алмаз Хусаинов разъясняет, какая ситуация сейчас.

«В июне этого года на Петербургском международном экономическом форуме было подписано соглашение о сотрудничестве между Республикой Татарстан и Федерацией тяжелой атлетики России. Одним из пунктов этого соглашения стал проект строительства в Татарстане Центра тяжелой атлетики. На сегодняшний день между Раисом РТ Рустамом Миннихановым и президентом Федерации тяжелой атлетики РФ Александром Винокуровым есть договоренность о совместном строительстве объекта. Мы видоизменили проект будущего центра. Сейчас рассматривается строительство двух корпусов – жилого и соревновательного. Надеемся, что до конца года мы устаканим все «бумажные» вопросы и приступим к подготовительным работам», – обнадежил Хусаинов в разговоре с «ТИ-Спортом».

Тем более что и место уже выбрано – у РСШОР «Динамо» есть земельный участок на улице Гаврилова (рядом с магазином «Мегастрой»). Видимо, там при согласовании всех юридических тонкостей и появится новый объект.

Надо сказать и о манежах – в рамках Республиканской программы строительства спортивных объектов до конца 2026 года откроется аж четыре новых футбольных манежа. Они строятся в Лениногорском, Алексеевском, Дрожжановском и Тюлячинском муниципальных районах. Добавим, что каждый из них оснащен футбольным полем размером 20х40 метров с искусственным газоном.

С точки зрения спортивных залов тоже ведется немалая работа. Кроме уже упомянутого МФЦ «Агрыз», до конца этого года будут открыты универсальные спортивные залы в Арском районе и в селе Нурлаты Зеленодольского района. Кроме того, в Заинском муниципальном районе готовится к открытию Дворец единоборств. Его, кстати, недавно посещал Рустам Минниханов.

И заключительная категория – модульные бассейны. Тут слово самому Хусаинову.

«В рамках реализации Государственной программы «Развитие физической культуры и спорта» в Лениногорске ведется строительство модульного бассейна. Пару лет назад мы открывали в пгт. Васильево модульный спортивный зал, теперь по аналогичному проекту строим бассейн», – рассказал Хусаинов «ТИ-Спорту».

Подчеркнем, что Лениногорский район оставался последним муниципалитетом, где не было своего бассейна.