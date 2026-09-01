В Верхнем Услоне ко Дню знаний открыли новую площадку «Веснушки»

Жители Верхнего Услона на День Республики Татарстан и День знаний получили в подарок новое общественное пространство. В микрорайоне «Сады-2» открылась универсальная площадка «Точка «Веснушки», созданная на спонсорские средства.

Инициатором проекта выступил глава Верхнеуслонского района Евгений Варакин. Микрорайон активно развивается, здесь преимущественно живут молодые семьи с детьми.

Название площадки выбрали не случайно: «точка» символизирует место притяжения, а «веснушки» – беззаботное детство, молодость и энергию.

Новое пространство рассчитано на жителей разных возрастов. Для детей установили игровые комплексы, для подростков оборудовали площадку для воркаута.

Любители футбола и баскетбола смогут заниматься на спортивном корте, а для старшего поколения предусмотрели зоны тихого отдыха со скамейками.

«Этот праздник мы делаем вместе. Благодарю каждого, кто принял участие в строительстве этой площадки – от предпринимателей до самих жителей, которые верили и поддерживали нас. Это наш общий вклад в комфортный район. Но «Веснушки» – это только начало. В ближайшее время подобные точки притяжения появятся не только в Верхнем Услоне, но и в селах нашего района», – сказал Варакин.

В церемонии открытия также приняли участие представители спонсорских организаций, депутаты и жители района.

После официальной части на площадке прошли турниры по мини-футболу, показательные выступления любителей воркаута и концерт творческих коллективов районного Дома культуры.

Проект полностью реализовали за счет спонсорских средств, без привлечения бюджетного финансирования.

Уже в первые часы после открытия площадка собрала множество жителей: дети заняли игровые комплексы, а подростки вышли на спортивный корт.

Материал подготовлен при участии Сергея Толмацкого.