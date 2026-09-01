Минздрав РТ внедрит московский опыт подбора врачей в республике

Представители Министерства здравоохранения Республики Татарстан посетили Кадровый центр Департамента здравоохранения Москвы для знакомства с системой подбора персонала, оценки, профессионального развития и образовательными подходами. Специалисты изучили передовые практики столичных коллег, сообщает официальный портал «Единой России».

Пресс-секретарь Минздрава РТ Азат Яхъяев пояснил, что многие кадровые решения московского здравоохранения уже внедряются в республике.

«Многие решения, касающиеся кадровой политики в здравоохранении столицы, сегодня успешно внедряются в Татарстане. В республике создан Кадровый центр Министерства здравоохранения Республики Татарстан, внедряются новые сервисы и ресурсы, призванные привлечь в регион специалистов, помогать в постоянном совершенствовании компетенций врачей и медицинских работников», – пояснил Яхъяев.

Делегация также прошла курс повышения квалификации для медицинских координаторов, сопровождающих иностранных пациентов. Обучение включало навыки коммуникации, маршрутизации, визового и регистрационного сопровождения, а также учет культурно-религиозных особенностей. После обучения координаторы на постоянной основе оказывают помощь иностранным гражданам в Татарстане и могут инструктировать коллег в клиниках.

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что столица активно помогает регионам развивать здравоохранение. Ежегодно более 1,5 тыс. врачей из регионов проходят стажировки в московских медучреждениях. Кадровый центр Москвы принял специалистов из более чем 30 субъектов РФ.

Через платформу «Московская медицина. Мероприятия» регионы участвуют в столичных образовательных событиях. С 2025 года Москва помогает внедрять свои практики в региональные системы, включая центры эндоскопии, ментального и женского здоровья. Ежегодно выпускается более 30 методических рекомендаций.

«Единая Россия» поддерживает инициативы по расширению доступа к программам повышения квалификации, развитию симуляционных технологий и синхронизации подготовки кадров с потребностями регионов. На партийных площадках обсуждаются вопросы снижения бюрократической нагрузки на врачей и развития университетских клиник.