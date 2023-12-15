В Казани состоятся соревнования по корэш и греко-римской борьбе «Кубок Автодора»

Фото: РОО «Федерация корэш города Москвы»

С 14 по 17 декабря во дворце единоборств «Ак Барс» города Казани состоится Кубок России по корэш на призы ГК «Автодор» и всероссийские соревнования по греко-римской борьбе на призы ГК «Автодор». В соревнованиях примут участие 350 спортсменов из 35 регионов России.

Торжественные мероприятия и финалы «Кубка Автодора» состоятся 16 декабря в 18:00. По две сильнейшие сборные в каждом виде борьбы встретятся в формате «стенка на стенку» в 10 весовых категориях.

В качестве почетных гостей торжественных мероприятий «Кубка Автодора» приглашены:

- заместитель председателя Правительства России Марат Хуснуллин;

- Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов;

- глава Республики Башкортостан Радий Хабиров;

- председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко.

Также приглашения направлены легендам российской борьбы:

- трехкратному олимпийскому чемпиону Александру Карелину;

- трехкратному олимпийскому чемпиону Бувайсару Сайтиеву;

- президенту Федерации спортивной борьбы России, олимпийскому чемпиону Михаилу Мамиашвили;

- олимпийскому чемпиону Мурату Карданову.

Главный судья «Кубка Автодора» – председатель физкультурно-спортивного общества «Спартак» Андрей Слушаев.

В завершении борцовского вечера 16 декабря сильнейшие спортсмены в тяжелых весовых категориях разыграют главный приз от государственной компании «Автодор» в абсолютной категории.

«Кубок Автодора 2023» в Казани приурочен к завершению строительства участка автодороги М12 «Восток» Москва – Казань. Серия соревнований «Кубок Автодора» включает в себя турниры по пути следования автодороги М12 «Восток». Впервые соревнования прошли в 2021 году в Казани, затем в 2022-2023 году в городе Москве, Владимирской и Нижегородской областях, а в дальнейшем пройдут в Республике Башкортостан, Свердловской и Тюменской областях.

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